https://sputniknews.com.tr/20231001/rusya-yaptirimlara-ragmen-gubre-ihracatini-surduruyor-1075921246.html
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
Gıda sevkiyatlarında Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan Rusya yılın ilk yarısında dünya pazarına en az 6.6 milyar dolar değerinde gübre... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T14:17+0300
2023-10-01T14:17+0300
2023-10-01T14:18+0300
dünya
rusya
gübre
kimyasal gübre
ithalat
ekonomi
afrika
tahıl sevkiyatı
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Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Ofisi (Comtrade) verilerine göre, Rus şirketleri bu yılın Ocak-Haziran döneminde 57 ülkeye toplam 6.6 milyar dolarlık gübre tedarik etti.Veritabanlarında özellikle Afrika ve Asya'daki bazı geleneksel alıcılar ilgili bilgiler açıklanmazken, Rusya’nın gübre ihracatının neredeyse yarısı, 1.9 milyar dolarlık hacimle Brezilya ve 1.3 milyar dolarla Hindistan'a gitti. Üçüncü sırada ise Rusya’dan 890 milyon dolar değerinde gübre satın alan ABD yer alırken, Çin'in Rusya'dan gübre ithalatı 632 milyon dolar, Meksika’nın ise 429 milyon dolara ulaştı.Rusya'dan gübre ithalatı yapan en büyük 10 alıcı arasında raporlama döneminde gübre ihtiyacı için 170 milyon dolar harcayan Türkiye ve 151 milyon dolarlık ithalat yapan Almanya da yer alırken, Sırbistan, Fransa ve Kazakistan da Rusya’dan 100 milyon doların üzerinde gübre tedarik etti.Guatemala’nın Rus gübresi ithalatı, bulunduğumuz yılın ocak- haziran döneminde 93 milyon dolara yükselirken, Rusya’ya karşı sert politikalarıyla tanınan Polonya’nın ithalatı 77 milyon dolara yükseldi.Güncel verilere göre ayrıca Bulgaristan, İspanya, Hollanda, Çekya ve İtalya gibi birçok Avrupa ülkesi de Rusya'dan gübre almaya devam ediyor.Rusya Federal Gümrük Servisi'ne (FTS) göre Rusya, geçen yılın tamamında dünya pazarlarına 19.295 milyar dolar değerinde gübre tedarik ederken, bu hacimlerin bir önceki yıla göre 1,5 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230922/polonya-rusyadan-gubre-ithalatini-en-az-uc-kat-artirdi-1075673954.html
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rusya, gübre, kimyasal gübre, ithalat, ekonomi, afrika, tahıl sevkiyatı
rusya, gübre, kimyasal gübre, ithalat, ekonomi, afrika, tahıl sevkiyatı
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
14:17 01.10.2023 (güncellendi: 14:18 01.10.2023) Abone ol
Gıda sevkiyatlarında Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan Rusya yılın ilk yarısında dünya pazarına en az 6.6 milyar dolar değerinde gübre sattı. Rus gübresinin en büyük alıcıları Brezilya, Hindistan ve ABD olarak kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Ofisi (Comtrade) verilerine göre, Rus şirketleri bu yılın Ocak-Haziran döneminde 57 ülkeye toplam 6.6 milyar dolarlık gübre tedarik etti.
Veritabanlarında özellikle Afrika ve Asya'daki bazı geleneksel alıcılar ilgili bilgiler açıklanmazken, Rusya’nın gübre ihracatının neredeyse yarısı, 1.9 milyar dolarlık hacimle Brezilya ve 1.3 milyar dolarla Hindistan'a gitti. Üçüncü sırada ise Rusya’dan 890 milyon dolar değerinde gübre satın alan ABD yer alırken, Çin'in Rusya'dan gübre ithalatı 632 milyon dolar, Meksika’nın ise 429 milyon dolara ulaştı.
Rusya'dan gübre ithalatı yapan en büyük 10 alıcı arasında raporlama döneminde gübre ihtiyacı için 170 milyon dolar harcayan Türkiye ve 151 milyon dolarlık ithalat yapan Almanya da yer alırken, Sırbistan, Fransa ve Kazakistan da Rusya’dan 100 milyon doların üzerinde gübre tedarik etti.
Guatemala’nın Rus gübresi ithalatı, bulunduğumuz yılın ocak- haziran döneminde 93 milyon dolara yükselirken, Rusya’ya karşı sert politikalarıyla tanınan Polonya’nın ithalatı 77 milyon dolara yükseldi.Güncel verilere göre ayrıca Bulgaristan, İspanya, Hollanda, Çekya ve İtalya gibi birçok Avrupa ülkesi de Rusya'dan gübre almaya devam ediyor.
Rusya Federal Gümrük Servisi'ne (FTS) göre Rusya, geçen yılın tamamında dünya pazarlarına 19.295 milyar dolar değerinde gübre tedarik ederken, bu hacimlerin bir önceki yıla göre 1,5 kat daha fazla olduğu kaydedildi.