https://sputniknews.com.tr/20231001/rusya-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-donetsk-istikametindeki-10-saldirisini-puskurttu-1075927911.html

Rusya: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun Donetsk istikametindeki 10 saldırısını püskürttü

Rusya: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun Donetsk istikametindeki 10 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin son bir günde Donetsk istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 10 saldırısını... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T17:22+0300

2023-10-01T17:22+0300

2023-10-01T17:22+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel verileri paylaştı.Rus birliklerin Donetsk istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) dört yerleşiminde 10 saldırısını püskürttüklerini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu istikamette ölü ve yaralı olarak 150’nin üzerinde askerini, iki tank, iki zırhlı muharebe aracı, bir Strela-10 uçaksavar sistemi fırlatma rampası ve bir Plastun elektronik keşif istasyonunu kaybettiği bilgini verdi.Tümgeneral Konaşenkov, ayrıca Rus askerlerinin karşılıklı topçu mücadelesinde düşmanın Polonya yapımı bir Krab topçu sistemini ve bir D-20 obüsünü imha ettiklerini ifade etti.Krasnıy Liman istikametinde Ukrayna’nın üç saldırısı püskürtüldüRusya’nın Merkez Askeri Grubu askerlerinin Ukrayna ordusunun ve aşırı sağcı Azov Taburu'nun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ve Serebryanskiy ormanlık alanında gerçekleştirdiği üç saldırısını püskürttüklerine dikkat çeken Konaşenkov, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC’deki Torskoye yerleşim bölgesinde ve Serebryanskiy ormanlık alanında konuşlandırılmış insan gücü ve teçhizatına atış hasarı verildiğini vurguladı.Rus komutan, Ukrayna’nın bu istikametteki kayıplarının 65’in üzerinde askeri personel, iki zırhlı muharebe aracı, iki pikap olarak gerçekleştiğini, Rus askerlerin ayrıca iki adet D-30 obüsünü imha ettiğini ifade etti.Güney Donetsk istikametinde Ukrayna birlikleri 35’e yakın asker ve iki otomobil kaybettiDoğu Askeri Grubu birliklerinin Güney Donetsk istikametinde 128. Bölgesel Savunma Tugayı’nın Zaporojye bölgesindeki saldırı birliklerinin dört saldırısını püskürttüğüne dikkat çeken Konaşenkov, ayrıca Rus jetlerinin, topçu birliklerinin ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin DHC’nin üç bölgesinde Ukraynalı askerleri ve düşman teçhizatını vurduklarını dile getirdi.Ukrayna birliklerinin 35’e yakın asker ve iki otomobil kaybettiklerini aktaran Konaşenkov, Rus askerlerin topçu mücadelesinde İngiliz yapımı bir FH70 obüsü, iki adet D-20 topçu sistemini ve bir Grad çok namlulu roketatar aracını imha ettiklerinin altını çizdi.Zaporojye istikametinde Ukrayna ordusunun iki saldırısı püskürtüldüRus birliklerin hava kuvvetlerinin de desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye bölgesinin iki yerleşimindeki saldırılarını püskürttüğünü anlatan Konaşenkov, bununla birlikte hava ve topçu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rabotino'nun kuzeyindeki 65. Mekanize Tugayı’nın askerlerini ve teçhizatını vurduğu bilgisini verdi.Düşmanın bu istikametteki kayıplarını 30’a yakın asker, bir tank, iki zırhlı muharebe aracı, iki otomobil olarak sıralayan Konaşenkov, Rus askerlerin iki D-20 ve D-30 obüsünü, ayrıca ABD yapımı bir M777 topçu sistemini etkisiz hale getirdiklerini belirtti.Kupyansk istikametiKonaşenkov, Batı Askeri Grubunun askerlerinin topçu ve hava kuvvetlerinin ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov bölgesinin iki bölgesinde ve LHC’deki bir bölgede konuşlandırılan insan gücünü ve teçhizatı vurduklarını söyledi.Düşmanın 25’e yakın askerini ve iki otomobilini kaybettiğini anlatan komutan, Rus ordusunun bir Msta-B ve bir D-30 obüsünü, ayrıca bir Grad çok namlulu roketatar sistemini imha ettiklerini, Harkov bölgesinde ise Ukrayna’ya ait bir mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı.Herson bölgesinde iki sabotaj ve keşif grubunun faaliyetleri sonlandırıldıRus askerlerin Herson istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik atışlara devam ettiklerini anlatan Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu bölgede 30’a yakın askerini, iki otomobilini ve bir D-30 obüsünü kaybettiğini dile getirdi.Pereyaslavskiy Adası’nda iki sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını burgulayan Konaşenkov, Rus askerlerin Snegirevka yerleşim bölgesinde Ukrayna’nın bir füze ve topçu silah deposunu vurduklarının altını çizdi.Tümgeneral Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde Ukrayna’ya ait bir Su-25 saldırı uçağını, ayrıca 37 insansız hava aracını, HIMARS sistemlerinden ateşlenen beş füzeyi ve bir güdümlü JDAM hava bombasını düşürdüğü bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231001/ukraynadan-rusya-topraklarina-yonelik-yeni-saldiri-girisimleri-1075917230.html

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