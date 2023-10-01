https://sputniknews.com.tr/20231001/misirda-arkeologlar-5-bin-yillik-sarap-iceren-testiler-kesfetti-1075931893.html

Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti

Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti

Arkeologların Mısır'da yaptıkları kazı çalışmaları sırasında 5 bin yıllık şarap içeren yüzlerce testi keşfettiği bildirildi. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T21:27+0300

2023-10-01T21:27+0300

2023-10-01T21:27+0300

dünya

mısır

mısır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/01/1075931872_0:86:920:604_1920x0_80_0_0_54c417a31049ca905f788b046c001081.jpg

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’nın açıkladığı üzere arkeologlar, orta Mısır'da yaptıkları kazılar sırasında şarap kalıntıları içeren yüzlerce testi keşfetti.Bakanlığın açıklamasında, “Mısır, Almanya ve Avusturya'dan bir arkeoloji misyonu, Sohag'daki Abidos'un Umm el-Qa'ab bölgesindeki Birinci Hanedan Kraliçesi Merneit'in mezarında çalışma yaparken, daha önce hiç açılmamış yüzlerce kapalı testi keşfetti. Testilerin içinde şarap kalıntıları vardı” ifadelerine yer verildi.Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Vaziri, bulunan testilerin çok büyük olduğunu ve iyi durumda muhafaza edildiğini ifade etti. Vaziri ayrıca kapların içindeki şarabın yaşının yaklaşık 5 bin yıl olduğunu vurguladı.Bakanlığın konuya ilişkine açıklamasında ayrıca kazılarda testilerin yanı sıra cenaze malzemelerinin da bulunduğu ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230921/misirda-2-bin-500-yillik-afrodit-tapinagi-ortaya-cikarildi-1075646623.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, mısır