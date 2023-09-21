https://sputniknews.com.tr/20230921/misirda-2-bin-500-yillik-afrodit-tapinagi-ortaya-cikarildi-1075646623.html

Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı

Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İskenderiye şehri yakınlarında deniz altında Yunan tanrıçası Afrodit’in 2 bin 500 yıllık tapınağının ortaya... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

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seyir hali

mısır turizm ve eski eserler bakanlığı

afrodit tapınağı

afrodit

thonis-heracleion

iskenderiye

akdeniz

arkeolojik kazı

arkeoloji

arkeolojik keşif

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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İskenderiye şehri yakınlarında deniz altında Yunan tanrıçası Afrodit’in 2 bin 500 yıllık tapınağının ortaya çıkarıldığını belirtti.Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ve Avrupa Sualtı Enstitüsü’nün ortak Mısır-Fransız arkeolojik misyonu, milattan önce 5. yüzyıla ait tanrıça Afrodit’in bir tapınağını keşfetti” ifadesine yer verildi.Tapınak, İskenderiye'nin doğusundaki Abu Kir Körfezi’nde yer alan batık antik Heracleion kentinde su altında yapılan kazı sırasında ortaya çıktı.Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, arkeoloji ekibinin tapınak içinde, Yunanistan’dan gelen bronz ve seramik kapları bulduğunu kaydetti.Akdeniz kıyısında, milattan önce 8. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Heracleion kenti, Eski Mısır’ın en büyük ticaret merkezi ve limanıydı. Deprem sonucu yaklaşık bin 200 yıl önce tamamen denizin dibine gömülen antik kentin kalıntıları şu anda 45 metreye varan derinliklerde yer alıyor. 2 bin yılında yeniden keşfedilen Heracleion, dünyanın en ilginç su altı müzesi olarak gösteriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230916/7-bin-500-yillik-anavarza-antik-kentindeki-kazilarda-hazine-bulundu--1075529806.html

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