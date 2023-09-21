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https://sputniknews.com.tr/20230921/misirda-2-bin-500-yillik-afrodit-tapinagi-ortaya-cikarildi-1075646623.html
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İskenderiye şehri yakınlarında deniz altında Yunan tanrıçası Afrodit’in 2 bin 500 yıllık tapınağının ortaya... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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mısır turizm ve eski eserler bakanlığı
afrodit tapınağı
afrodit
thonis-heracleion
iskenderiye
akdeniz
arkeolojik kazı
arkeoloji
arkeolojik keşif
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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İskenderiye şehri yakınlarında deniz altında Yunan tanrıçası Afrodit’in 2 bin 500 yıllık tapınağının ortaya çıkarıldığını belirtti.Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ve Avrupa Sualtı Enstitüsü’nün ortak Mısır-Fransız arkeolojik misyonu, milattan önce 5. yüzyıla ait tanrıça Afrodit’in bir tapınağını keşfetti” ifadesine yer verildi.Tapınak, İskenderiye'nin doğusundaki Abu Kir Körfezi’nde yer alan batık antik Heracleion kentinde su altında yapılan kazı sırasında ortaya çıktı.Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, arkeoloji ekibinin tapınak içinde, Yunanistan’dan gelen bronz ve seramik kapları bulduğunu kaydetti.Akdeniz kıyısında, milattan önce 8. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Heracleion kenti, Eski Mısır’ın en büyük ticaret merkezi ve limanıydı. Deprem sonucu yaklaşık bin 200 yıl önce tamamen denizin dibine gömülen antik kentin kalıntıları şu anda 45 metreye varan derinliklerde yer alıyor. 2 bin yılında yeniden keşfedilen Heracleion, dünyanın en ilginç su altı müzesi olarak gösteriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230916/7-bin-500-yillik-anavarza-antik-kentindeki-kazilarda-hazine-bulundu--1075529806.html
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mısır turizm ve eski eserler bakanlığı, afrodit tapınağı, afrodit , thonis-heracleion, iskenderiye, akdeniz, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı
mısır turizm ve eski eserler bakanlığı, afrodit tapınağı, afrodit , thonis-heracleion, iskenderiye, akdeniz, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı

Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı

11:50 21.09.2023
© AAÇölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı
Çölde bir hazine: Mısır'da firavun dönemine ait Benentiyo Kayalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AA
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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İskenderiye şehri yakınlarında deniz altında Yunan tanrıçası Afrodit’in 2 bin 500 yıllık tapınağının ortaya çıkarıldığını belirtti.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, İskenderiye şehri yakınlarında deniz altında Yunan tanrıçası Afrodit’in 2 bin 500 yıllık tapınağının ortaya çıkarıldığını belirtti.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ve Avrupa Sualtı Enstitüsü’nün ortak Mısır-Fransız arkeolojik misyonu, milattan önce 5. yüzyıla ait tanrıça Afrodit’in bir tapınağını keşfetti” ifadesine yer verildi.
Tapınak, İskenderiye'nin doğusundaki Abu Kir Körfezi’nde yer alan batık antik Heracleion kentinde su altında yapılan kazı sırasında ortaya çıktı.
Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, arkeoloji ekibinin tapınak içinde, Yunanistan’dan gelen bronz ve seramik kapları bulduğunu kaydetti.
Akdeniz kıyısında, milattan önce 8. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Heracleion kenti, Eski Mısır’ın en büyük ticaret merkezi ve limanıydı. Deprem sonucu yaklaşık bin 200 yıl önce tamamen denizin dibine gömülen antik kentin kalıntıları şu anda 45 metreye varan derinliklerde yer alıyor. 2 bin yılında yeniden keşfedilen Heracleion, dünyanın en ilginç su altı müzesi olarak gösteriliyor.
7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
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7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu
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