https://sputniknews.com.tr/20230916/7-bin-500-yillik-anavarza-antik-kentindeki-kazilarda-hazine-bulundu--1075529806.html
7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu
7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu
Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmasında içinde sikke, altın ve ziynet eşyalarının... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T22:40+0300
2023-09-16T22:40+0300
2023-09-16T23:34+0300
yaşam
tarihi eser
adana
kozan
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UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küp ile heyecan yaşandı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, kazı ekibi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan buluntular, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Öte yandan bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Bulunan küpün 30x50 santimetre büyüklüğünde olduğu ve ağzının deri ile kapalı olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.
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tarihi eser, adana, kozan
tarihi eser, adana, kozan
7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu
22:40 16.09.2023 (güncellendi: 23:34 16.09.2023) Abone ol
Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmasında içinde sikke, altın ve ziynet eşyalarının yer aldığı küp bulundu.
UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küp ile heyecan yaşandı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, kazı ekibi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan buluntular, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Bulunan küpün 30x50 santimetre büyüklüğünde olduğu ve ağzının deri ile kapalı olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.