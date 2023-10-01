https://sputniknews.com.tr/20231001/macaristandan-slovakyadaki-milletvekili-secimlerini-kazanan-smer-partisi-lideri-ficoya-tebrik-1075929377.html
Macaristan’dan Slovakya’daki milletvekili seçimlerini kazanan SMER partisi lideri Fico’ya tebrik
Macaristan’dan Slovakya’daki milletvekili seçimlerini kazanan SMER partisi lideri Fico’ya tebrik
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, SMER partisinin lideri Robert Fico'yu Slovakya'da yapılan milletvekili seçimlerinde elde... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T18:18+0300
2023-10-01T18:18+0300
2023-10-01T18:18+0300
dünya
macaristan
viktor orban
avrupa
sosyal demokrat parti (smer)
peter szijjarto
robert fico
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Macaristan Başbakanı Orban ve Dışişleri Bakanı Szijjarto, Slovakya'da yapılan milletvekili seçimlerinden galip çıkan SMER partisinin lideri Fico'yu tebrik ederek, eski Slovakya Başbakanı'nın Ukrayna'daki çatışma ve göç konusundaki tutumunun Macaristan'ın tutumuyla örtüştüğünü kaydetti.Orban, X (eski Twitter) platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimin döndüğünü tahmin edin! Robert Fico'yu, Slovakya'da parlamento seçimlerindeki tartışmasız zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Bir vatanseverle çalışmak her zaman bir zevktir. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.Szijjarto ise Facebook hesabından bir mesaj yayınlayarak, ‘seçim sonuçlarının Slovakya'da bir kez daha istikrarlı bir hükümet kurma ve Slovakya-Macaristan ilişkilerinin daha da gelişmesini sağlama şansı verdiğini’ yazdı.'Tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz'Slovakya’daki parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamlayan Smer partisinin genel başkanı ve eski Başbakan Robert Fico, destekçilerinin oluşturduğu hükümetin Ukrayna ile ilgili müzakerelerin bir an önce başlatılması için çalışma sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231001/slovakyada-zelenskiye-yardimi-kesecegiz-diyen-robert-fico-secimlerden-galip-cikti-1075923783.html
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macaristan, viktor orban, avrupa, sosyal demokrat parti (smer), peter szijjarto, robert fico
Macaristan’dan Slovakya’daki milletvekili seçimlerini kazanan SMER partisi lideri Fico’ya tebrik
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, SMER partisinin lideri Robert Fico'yu Slovakya'da yapılan milletvekili seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.
Macaristan Başbakanı Orban ve Dışişleri Bakanı Szijjarto, Slovakya'da yapılan milletvekili seçimlerinden galip çıkan SMER partisinin lideri Fico'yu tebrik ederek, eski Slovakya Başbakanı'nın Ukrayna'daki çatışma ve göç konusundaki tutumunun Macaristan'ın tutumuyla örtüştüğünü kaydetti.
Orban, X (eski Twitter) platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimin döndüğünü tahmin edin! Robert Fico'yu, Slovakya'da parlamento seçimlerindeki tartışmasız zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Bir vatanseverle çalışmak her zaman bir zevktir. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Szijjarto ise Facebook hesabından bir mesaj yayınlayarak, ‘seçim sonuçlarının Slovakya'da bir kez daha istikrarlı bir hükümet kurma ve Slovakya-Macaristan ilişkilerinin daha da gelişmesini sağlama şansı verdiğini’ yazdı.
“Son yıllarda köprülerin inşası veya sınır geçişlerinin açılması gibi iki ülke arasındaki ilişkilere yardımcı olan tüm başarılar, Robert Fico'nun eski hükümetiyle yapılan anlaşmaların sonucudur. Robert Fico ayrıca savaşı, göçü ve cinsiyet konularını bizim gibi düşünüyor. Onun zaferi, V4 ittifakını (Çekya, Slovakya, Polonya ve Macaristan'ın dahil olduğu Visegrad Grubu) güçlendirmek için ciddi bir şans sağlıyor” diye yazan Macar bakan, ekledi:
'Tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz'
Slovakya’daki parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamlayan Smer partisinin genel başkanı ve eski Başbakan Robert Fico, destekçilerinin oluşturduğu hükümetin Ukrayna ile ilgili müzakerelerin bir an önce başlatılması için çalışma sözü vermişti.