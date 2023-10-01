https://sputniknews.com.tr/20231001/macaristandan-slovakyadaki-milletvekili-secimlerini-kazanan-smer-partisi-lideri-ficoya-tebrik-1075929377.html

Macaristan’dan Slovakya’daki milletvekili seçimlerini kazanan SMER partisi lideri Fico’ya tebrik

Macaristan’dan Slovakya’daki milletvekili seçimlerini kazanan SMER partisi lideri Fico’ya tebrik

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, SMER partisinin lideri Robert Fico'yu Slovakya'da yapılan milletvekili seçimlerinde elde... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T18:18+0300

2023-10-01T18:18+0300

2023-10-01T18:18+0300

dünya

macaristan

viktor orban

avrupa

sosyal demokrat parti (smer)

peter szijjarto

robert fico

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Macaristan Başbakanı Orban ve Dışişleri Bakanı Szijjarto, Slovakya'da yapılan milletvekili seçimlerinden galip çıkan SMER partisinin lideri Fico'yu tebrik ederek, eski Slovakya Başbakanı'nın Ukrayna'daki çatışma ve göç konusundaki tutumunun Macaristan'ın tutumuyla örtüştüğünü kaydetti.Orban, X (eski Twitter) platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimin döndüğünü tahmin edin! Robert Fico'yu, Slovakya'da parlamento seçimlerindeki tartışmasız zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Bir vatanseverle çalışmak her zaman bir zevktir. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.Szijjarto ise Facebook hesabından bir mesaj yayınlayarak, ‘seçim sonuçlarının Slovakya'da bir kez daha istikrarlı bir hükümet kurma ve Slovakya-Macaristan ilişkilerinin daha da gelişmesini sağlama şansı verdiğini’ yazdı.'Tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz'Slovakya’daki parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamlayan Smer partisinin genel başkanı ve eski Başbakan Robert Fico, destekçilerinin oluşturduğu hükümetin Ukrayna ile ilgili müzakerelerin bir an önce başlatılması için çalışma sözü vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231001/slovakyada-zelenskiye-yardimi-kesecegiz-diyen-robert-fico-secimlerden-galip-cikti-1075923783.html

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macaristan, viktor orban, avrupa, sosyal demokrat parti (smer), peter szijjarto, robert fico