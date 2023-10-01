https://sputniknews.com.tr/20231001/kanadali-eski-bakan-ulke-nazi-savas-suclularinin-siginagi-haline-geldi-1075932342.html

Kanadalı eski bakan: Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi

Kanadalı eski bakan: Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi

Eski Kanada Adalet Bakanı Irwin Cotler, ülkenin Nazi savaş suçluları için bir sığınak haline geldiğini belirtti. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T22:42+0300

2023-10-01T22:42+0300

2023-10-01T22:42+0300

dünya

nazi

kanada

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Eski Nazi askerinin Kanada parlamentosunda yüceltilmesi ile patlak veren skandalının yankıları sürerken eski Kanada Adalet Bakanı Cotler, CTV televizyonuna verdiği demeçte Kanada’nın Nazi savaş suçluları için bir sığınak haline geldiğini belirtti.Ülkede yaşananlar karşısında herkesin endişeye kapıldığına dikkat çeken Cotler, aynı zamanda Hunka’nın nasıl oldu da Kanada’ya gelip yaptıklarından dolayı ceza almadığını merak etti.Bu olayın Kanada'daki bazı bakanlar kurullarında hüküm süren kayıtsızlığı ve eylemsizliği gösterdiğini vurgulayan Cotler, “Bunun sonucunda biz, Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldik” ifadelerini kullandı.Kanadalı eski bakan ayrıca yetkililere, savaş suçları işledikleri gerekçesi ile suçlanan 800'den fazla kişiyi soruşturan 1985 Kanada Savaş Suçluları Soruşturma Komisyonu'nun çalışmaları ile ilgili kayıtları yayınlamaları çağrısında bulundu.Televizyonun haberine göre, soruşturmayla ilgili nihai verilerin büyük bir kısmı hala gizli tutuluyor.Ne olmuştu?Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kanada’ya yaptığı ziyaret nedeniyle 22 Eylül tarihinde 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunka, parlamentoya davet edilmiş ve orada ayakta alkışlanmıştı, Zelenskiy de bizzat eski Nazi askerini selamlamıştı.Tepkilerin üzerine Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, dün eski Nazi askerinin yüceltilmesi skandalının ardından istifa ettiğini duyurmuştu. Daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamentoya konuşmasında, Ukraynalı Nazi gazisinin övülmesi skandalıyla ilgili özür dilemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230928/rusyanin-ottawa-buyukelciligi-kanadada-eski-nazi-askeri-hunkun-vakfi-kapatildi-1075852993.html

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