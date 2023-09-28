https://sputniknews.com.tr/20230928/rusyanin-ottawa-buyukelciligi-kanadada-eski-nazi-askeri-hunkun-vakfi-kapatildi-1075852993.html

Rusya’nın Ottawa Büyükelçiliği: Kanada’da eski Nazi askeri Hunk’un vakfı kapatıldı

Rusya’nın Ottawa Büyükelçiliği: Kanada’da eski Nazi askeri Hunk’un vakfı kapatıldı

Rusya Büyükelçiliği'nin başvurusu üzerine Kanada’da eski Nazi askeri Yaroslav Hunk’un vakfı kapatıldı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T22:42+0300

2023-09-28T22:42+0300

2023-09-28T22:42+0300

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Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nin, Rus diplomatik misyonunun başvurusundan birkaç saat sonra eski Nazi askeri Yaroslav Hunk’un adını taşıyan eğitim vakfını kapatma kararı aldığını söyledi.Stepanov, “Büyükelçiliğimiz yaptığı çalışmalar sonucunda Hunk ve ailesinin Alberta Üniversitesi'nde bir eğitim vakfının bulunduğunu ve hatta bu skandaldan sonra bile resmi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla üniversite yönetiminin bu konuya dikkatini çekerek bunu nasıl değerlendirdiklerine dair açıklama istedik" dedi.Sonuç alınmasının uzun sürmediğini belirten büyükelçi, birkaç saat sonra üniversite yönetiminin vakfın kapatıldığını kamuoyuna duyurduğunu kaydetti.

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