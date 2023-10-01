Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyi'nde 20 hedef imha edildi
22:36 01.10.2023 (güncellendi: 22:55 01.10.2023)
© Fotoğraf : Twitter / Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
© Fotoğraf : Twitter / Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzey'ine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Metine, Hakurk, Kandil, ve Gara bölgelerinde 20 hedefin imha edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı; Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
X sosyal medya platformu üzerinden "Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek" ifadeleriyle paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlanyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir.
İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.
Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2023
Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz.
Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ctPwAL7O0S