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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerimizin alnından öpüyorum
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerimizin alnından öpüyorum
Ankara'da gerçekleşen terör eylemi girişimiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bakanlık önünde yaptığı açıklamada 2 polisin tedavisinin sürdüğünü... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T13:34+0300
2023-10-01T13:34+0300
2023-10-01T13:41+0300
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ali yerlikaya, ankara, son dakika
ali yerlikaya, ankara, son dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerimizin alnından öpüyorum
13:34 01.10.2023 (güncellendi: 13:41 01.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara'da gerçekleşen terör eylemi girişimiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bakanlık önünde yaptığı açıklamada 2 polisin tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Polislerimizin alnından öpüyorum" dedi. Bakan ayrıntıların netleştikçe paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.