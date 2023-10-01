ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz

Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi

ABD basını: Zelenskiy, Kanada'da SS tümeninin 98 yaşındaki eski bir askerini selamladı

Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi

Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum

ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz

Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda

Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor

UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak

Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor

Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir

Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü

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Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”