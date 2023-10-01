https://sputniknews.com.tr/20231001/fahrettin-altundan-irakin-kuzeyine-duzenlenen-hava-harekatina-iliskin-aciklama-1075933711.html

Fahrettin Altun'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama

Fahrettin Altun'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatına ilişkin, "Başarılı hava harekatları, yalnızca ülkemiz içinde değil sınırlarımızın ötesinde... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T23:50+0300

2023-10-01T23:50+0300

2023-10-02T00:00+0300

türkiye

fahrettin altun

irak

recep tayyip erdoğan

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı."Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün güvenlik birimlerimiz, yıllar boyunca terörle mücadelede katettiği mesafeyi daha da ilerleterek, terörü kaynağında kurutma stratejimizi başarıya ulaştırmak ve ülkemizi tehdit eden tek bir terörist bırakmamak için gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" diyen Altun, şunları söyledi:Fahrettin Altun, "Kahraman ordumuzun bu gece Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirmiş olduğu başarılı hava harekatları, yalnızca ülkemiz içinde değil sınırlarımızın ötesinde de teröre göz açtırmamaya devam edeceğimizin önemli bir göstergesi olmuştur. Bu harekatlarla terör örgütü büyük bir darbe daha almıştır" ifadelerine yer verdi."Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ve net bir şekilde vurguladığı gibi Türkiye düşmanları, bir gece ansızın devletimizin güvenlik güçlerinin nefesini enselerinde hissedeceklerdir" diyen Altun, şunları yazdı:Altun, paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı'nın hava harekatına ilişkin açıklamasına da yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231001/irakin-kuzeyine-hava-harekati-20-hedef-imha-edildi-1075932617.html

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fahrettin altun, irak, recep tayyip erdoğan, milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı