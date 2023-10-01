https://sputniknews.com.tr/20231001/canli-yayinda-kokain-kullandigini-itiraf-eden-sila-dogu-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1075928855.html
Canlı yayında kokain kullandığını itiraf eden Sıla Doğu adli kontrolle serbest bırakıldı
Canlı yayında kokain kullandığını itiraf eden Sıla Doğu adli kontrolle serbest bırakıldı
Canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savuran Sıla Doğu, çektiği video nedeniyle gözaltına alınmıştı. Doğu, adli kontrol şartıyla... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T17:46+0300
2023-10-01T17:46+0300
2023-10-01T17:58+0300
türkiye
sıla doğu
küfür etmek
kokain
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Sosyal medya fenomeni Sıla Doğu’nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada paylaşıldı. Konu hakkında açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söyledi. Yaşananların ardından Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle, İstanbul Beykoz’daki evinde gözaltına alındı. Sıla Doğu’nun evinde yapılan aramalarda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet ecstasy hap ve 1 gram kokainin ele geçirildiği açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Beykoz ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde yakalanan Sıla Doğu, çıkarıldığı Beykoz Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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sıla doğu, küfür etmek, kokain
sıla doğu, küfür etmek, kokain
Canlı yayında kokain kullandığını itiraf eden Sıla Doğu adli kontrolle serbest bırakıldı
17:46 01.10.2023 (güncellendi: 17:58 01.10.2023) Abone ol
Canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savuran Sıla Doğu, çektiği video nedeniyle gözaltına alınmıştı. Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni Sıla Doğu’nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada paylaşıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söyledi.
Yaşananların ardından Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle, İstanbul Beykoz’daki evinde gözaltına alındı.
Sıla Doğu’nun evinde yapılan aramalarda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet ecstasy hap ve 1 gram kokainin ele geçirildiği açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Beykoz ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde yakalanan Sıla Doğu, çıkarıldığı Beykoz Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.