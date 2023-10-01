https://sputniknews.com.tr/20231001/canli-yayinda-kokain-kullandigini-itiraf-eden-sila-dogu-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1075928855.html

Canlı yayında kokain kullandığını itiraf eden Sıla Doğu adli kontrolle serbest bırakıldı

Canlı yayında kokain kullandığını itiraf eden Sıla Doğu adli kontrolle serbest bırakıldı

Canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savuran Sıla Doğu, çektiği video nedeniyle gözaltına alınmıştı. Doğu, adli kontrol şartıyla... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T17:46+0300

2023-10-01T17:46+0300

2023-10-01T17:58+0300

türkiye

sıla doğu

küfür etmek

kokain

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Sosyal medya fenomeni Sıla Doğu’nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada paylaşıldı. Konu hakkında açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söyledi. Yaşananların ardından Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle, İstanbul Beykoz’daki evinde gözaltına alındı. Sıla Doğu’nun evinde yapılan aramalarda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet ecstasy hap ve 1 gram kokainin ele geçirildiği açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Beykoz ilçesinde yapılan operasyon çerçevesinde yakalanan Sıla Doğu, çıkarıldığı Beykoz Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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sıla doğu, küfür etmek, kokain