https://sputniknews.com.tr/20230816/sosyal-medya-fenomeni-fenerbahceye-sponsor-oldu-1074685769.html

Sosyal medya fenomeni, Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Sosyal medya fenomeni, Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının sponsoru olduğunu duyurdu. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T10:23+0300

2023-08-16T10:23+0300

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türkiye

dilan polat

sosyal medya

fenerbahçe

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Fenerbahçe Voleybol takımının resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Volebol Takımı’nın resmi sponsorları arasına katıldı.Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, takımın söz konusu tweetini alıntılayarak "Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. Bol enerciler" notunu düştü.

https://sputniknews.com.tr/20230815/sosyal-medya-fenomeni-burak-can-tasan-kazada-hayatini-kaybetti-yeni-evlilik-teklifi-yapmis-1074651049.html

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