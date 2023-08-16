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Sosyal medya fenomeni, Fenerbahçe'ye sponsor oldu
Sosyal medya fenomeni, Fenerbahçe'ye sponsor oldu
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının sponsoru olduğunu duyurdu. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T10:23+0300
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dilan polat
sosyal medya
fenerbahçe
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Fenerbahçe Voleybol takımının resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Volebol Takımı’nın resmi sponsorları arasına katıldı.Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, takımın söz konusu tweetini alıntılayarak "Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. Bol enerciler" notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230815/sosyal-medya-fenomeni-burak-can-tasan-kazada-hayatini-kaybetti-yeni-evlilik-teklifi-yapmis-1074651049.html
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dilan polat, sosyal medya, fenerbahçe
dilan polat, sosyal medya, fenerbahçe

Sosyal medya fenomeni, Fenerbahçe'ye sponsor oldu

10:23 16.08.2023
© İHADilan Polat
Dilan Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© İHA
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Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının sponsoru olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe Voleybol takımının resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Volebol Takımı’nın resmi sponsorları arasına katıldı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, takımın söz konusu tweetini alıntılayarak "Sarı meleklerimiz ile sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun. Bol enerciler" notunu düştü.
Burak Can Taşan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
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Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kazada hayatını kaybetti: Yeni evlilik teklifi yapmış
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