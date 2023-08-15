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Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kazada hayatını kaybetti: Yeni evlilik teklifi yapmış
Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kazada hayatını kaybetti: Yeni evlilik teklifi yapmış
Adana’da trafik kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni motosikletçinin kız arkadaşına yeni evlilik teklifi yaptığı öğrenildi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
motosiklet
sosyal medya fenomeni
kaza
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Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde Burak Can Taşan (23), kullandığı motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Taşan, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taşan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.3 Temmuz'da evlilik teklif etmişKazada hayatını kaybeden motosikletçi Taşan'ın 3 Temmuz'da kız arkadaşı motosikletçi sosyal medya fenomeni Yaren Kara'ya evlilik teklifi yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi. Taşan'ın kız arkadaşının evlilik teklifinden sonraki paylaşımında, "2022 son kıyağını yaptı ve seninle tanışmamı sağladı, sonrasında tüm ezberleri bozdum. Bu zamana kadar sevmeyi de sevilmeyi de bilmiyormuşum, seninle öğrendim sevgilim. İçimdeki iyiyi hep diri tuttuğun için, ellerini ellerimden ayırmadığın için minnettarım. Ömrümün sonuna kadar seninle yol yürümeye, sürmeye hazırım" yazdığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230815/motosikletteki-2-kisinin-olumune-neden-oldu-olduren-takipte-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1074649466.html
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motosiklet, sosyal medya fenomeni, kaza
motosiklet, sosyal medya fenomeni, kaza

Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kazada hayatını kaybetti: Yeni evlilik teklifi yapmış

08:57 15.08.2023 (güncellendi: 08:58 15.08.2023)
© İHA Burak Can Taşan
 Burak Can Taşan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© İHA
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Adana’da trafik kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni motosikletçinin kız arkadaşına yeni evlilik teklifi yaptığı öğrenildi.
Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde Burak Can Taşan (23), kullandığı motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Taşan, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taşan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 Temmuz'da evlilik teklif etmiş

Kazada hayatını kaybeden motosikletçi Taşan'ın 3 Temmuz'da kız arkadaşı motosikletçi sosyal medya fenomeni Yaren Kara'ya evlilik teklifi yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi. Taşan'ın kız arkadaşının evlilik teklifinden sonraki paylaşımında, "2022 son kıyağını yaptı ve seninle tanışmamı sağladı, sonrasında tüm ezberleri bozdum. Bu zamana kadar sevmeyi de sevilmeyi de bilmiyormuşum, seninle öğrendim sevgilim. İçimdeki iyiyi hep diri tuttuğun için, ellerini ellerimden ayırmadığın için minnettarım. Ömrümün sonuna kadar seninle yol yürümeye, sürmeye hazırım" yazdığı görüldü.
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
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