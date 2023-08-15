https://sputniknews.com.tr/20230815/sosyal-medya-fenomeni-burak-can-tasan-kazada-hayatini-kaybetti-yeni-evlilik-teklifi-yapmis-1074651049.html

Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kazada hayatını kaybetti: Yeni evlilik teklifi yapmış

Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, kazada hayatını kaybetti: Yeni evlilik teklifi yapmış

Adana’da trafik kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni motosikletçinin kız arkadaşına yeni evlilik teklifi yaptığı öğrenildi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T08:57+0300

2023-08-15T08:57+0300

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türkiye

motosiklet

sosyal medya fenomeni

kaza

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Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde Burak Can Taşan (23), kullandığı motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Taşan, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taşan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.3 Temmuz'da evlilik teklif etmişKazada hayatını kaybeden motosikletçi Taşan'ın 3 Temmuz'da kız arkadaşı motosikletçi sosyal medya fenomeni Yaren Kara'ya evlilik teklifi yaptığı ve düğün hazırlığında olduğu öğrenildi. Taşan'ın kız arkadaşının evlilik teklifinden sonraki paylaşımında, "2022 son kıyağını yaptı ve seninle tanışmamı sağladı, sonrasında tüm ezberleri bozdum. Bu zamana kadar sevmeyi de sevilmeyi de bilmiyormuşum, seninle öğrendim sevgilim. İçimdeki iyiyi hep diri tuttuğun için, ellerini ellerimden ayırmadığın için minnettarım. Ömrümün sonuna kadar seninle yol yürümeye, sürmeye hazırım" yazdığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230815/motosikletteki-2-kisinin-olumune-neden-oldu-olduren-takipte-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1074649466.html

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