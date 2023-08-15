https://sputniknews.com.tr/20230815/motosikletteki-2-kisinin-olumune-neden-oldu-olduren-takipte-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1074649466.html

Motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden oldu: Öldüren takipte ilk ifadesi ortaya çıktı

Motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden oldu: Öldüren takipte ilk ifadesi ortaya çıktı

Motosikletli Berkant Keskin, taciz ettiği Murat Vermez’in motosikletine çarptı. Motosikletin yere düşmesi sonucu Vermez ile arkasında oturan Nazlıcan Yolcu... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T07:42+0300

2023-08-15T07:42+0300

2023-08-15T07:42+0300

türkiye

motosiklet

ifade

kaza

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Bir grup motosikletli Sultangazi Kent Ormanı’nda bir araya geldikten sonra yola çıktı. Motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlerken önündeki Murat Vermez’in kullandığı motosiklete çarptı. Çapma sonucunda Murat Vermez ve Nazlı Yolcu yola savruldu. İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri, Murat Vermez ve Nazlı Yolcu’ya yaptığı ilk müdahalede hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri ise, kazayı yapan Berkant Keskin’in yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülere yansıdıHayatını kaybedenlerin kask kameralarına yansıyan görüntülerde, Berkant Keskin’in zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez’in motorunun yanına yaklaşıp çarptığı görülüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Berkant Keskin gözaltına alındı. 'Şımarıklık yapmak istedim'Kazaya sebep olan motosiklet sürücüsü Berkant Keskin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hürriyet'in haberine göre Keskin, jandarmadaki ifadesinde, “Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genel itibarıyla şımarık yapım var, şaka yapıyordum” dediği ortaya çıktı. Keskin’in sosyal medya hesabından da daha önce ‘şımarığım’ ifadeleriyle fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230811/trafik-kazasi-geciren-tan-tasci-sahneye-cikti-atlattik-1074556075.html

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