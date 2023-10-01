https://sputniknews.com.tr/20231001/bati-medyasi-londra-karadenizdeki-ticari-gemileri-rusyadan-korumak-icin-hazirliklara-basladi-1075920063.html

Batı medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı

Batı medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı

İngiltere, Karadeniz'de Ukrayna'ya giden gemileri sözde koruma bahaneleriyle bölgedeki tansiyonu arttırmaya devam ediyor. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T13:29+0300

2023-10-01T13:29+0300

2023-10-01T13:30+0300

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james stavridis

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İngiltere’nin yeni Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiliz medyasına verdiği röportajda ülkesinin Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için donanmanın nasıl bir rol oynayabileceğini araştırdığını söyledi. Yakın zamanda Kiev’i ziyaret eden Shapps, bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü açıklamıştı.Habere göre İngiltere, Karadeniz'de Rusya'dan sözde ‘korunma’ konusunda Ukrayna'ya yardım etme konusunda daha aktif bir rol oynamaya hazırlanırken, Savunma Bakanı Shapps, konuyla ilgili, "İngiltere bir deniz gücüdür, Özellikle de bahsi geçen sular uluslararası olduğunda. Dolayısıyla Ukrayna'ya yardımcı olabiliriz ve tavsiyelerde bulunabiliriz" ifadelerini kullandı.Makalede, bakanın sözlerinin İngiliz hükümetinin çatışmaya askeri katılımını kamuya açık bir şekilde tartışma yaklaşımında bir değişikliğe işaret ettiği vurgulanırken, Kiev'e deniz desteği teklif edilmesinin ise Londra'nın çatışmalara katılımı konusunda gerilime yol açacağı belirtiliyor.Batı baskılarına rağmen dış politikasında tarafsız politikasını sürdüren ve Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmayan Ankara, askeri gemilerin Karadeniz’e girmesine izin vermeyerek ilkeli tutumunu sürdürüyor. Buna ek olarak Ankara'nın, Karadeniz'deki Batılı ticari gemilerin NATO ve diğer Batılı ülkelerin gemilerine Ukrayna limanlarına kadar eşlik etmesine izin verilmesi konusunda baskılara maruz kaldığı iddia ediliyor.Emekli ABD Deniz Kuvvetleri Amirali ve eski NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı James Stavridis, ABD ve NATO ülkelerinin Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik edebileceğini ve tehdit edilmesi halinde Rus Donanmasına ateş açabileceğini söylemişti. Stavridis, aynı zamanda Türkiye'yi 'NATO birliğinin önündeki en büyük engel' olarak nitelendirmişti.Montrö Sözleşmesi titizlikle uygulanıyorAnkara, daha önce birçok kez 1936'da kabul edilen Montrö Antlaşması’nı harfiyen uygulayacağı konusunda uyarmış, Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin boğazlardan geçirilmeyeceği konusunda bilgilendirmişti.Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin Karadeniz’e kıyısı olan ve olmayan ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi yönünde yaptığı uyarıya ilişkin konuşan eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Montrö Anlaşması bugün de dün de yarın da geçerli olduğu sürece biz bunu uygulayacağız” diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230930/ingiltere-disisleri-bakani-ukraynayi-desteklemek-zor-ve-aci-verici-1075892555.html

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ukrayna, abd, nato, ankara, türkiye, montrö, montrö anlaşması, montrö boğazlar sözleşmesi, james stavridis, ingiltere savunma bakanlığı, ingiltere, batı basını