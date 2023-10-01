https://sputniknews.com.tr/20231001/bakan-yerlikaya-ve-mit-baskani-kalindan-saldiri-girisiminde-yaralanan-polislere-ziyaret-1075923494.html
Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın’dan saldırı girişiminde yaralanan polislere ziyaret
Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın’dan saldırı girişiminde yaralanan polislere ziyaret
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da yaşanan bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis... 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T15:44+0300
2023-10-01T15:44+0300
2023-10-01T16:22+0300
ziyaret
türkiye
ankara
bomba
saldırı
ali yerlikaya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/01/1075925575_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_7e7a4c3e7fc4a1ae0a2409ea59166ad6.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde yaşanan bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Erkan Karataş, Alim Reis Demirel ve mesai arkadaşlarının kahramanlıklarıyla saldırının akamete uğratıldığını ifade ederek, “Erkan kardeşimiz hafif yaralı. Konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hem cumhurbaşkanımızın hem aziz milletimizin hem de bütün mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini ilettik. Aynı zamanda da biraz geç gelmemizin sebebi Alim kardeşimiz az önce yoğun bakıma yeni geldi, şuuru açık. Kendisiyle doktorlarımızın nezaretinde orada hasbihal edildi. Güçlü ve kuvvetli bir kardeşimiz. Onun orta yaralı olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Ailesine bu müjdeyi verdik. Birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler” dedi. Öte Yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bombalı saldırı girişiminde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20231001/ankara-kizilay-cevresinde-bir-patlama-sesi-duyuldu-1075917183.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/01/1075925575_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d10f35ead6471323aa469173c0c000d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ziyaret, ankara, bomba, saldırı, ali yerlikaya
ziyaret, ankara, bomba, saldırı, ali yerlikaya
Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın’dan saldırı girişiminde yaralanan polislere ziyaret
15:44 01.10.2023 (güncellendi: 16:22 01.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da yaşanan bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurlarını ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde yaşanan bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Erkan Karataş, Alim Reis Demirel ve mesai arkadaşlarının kahramanlıklarıyla saldırının akamete uğratıldığını ifade ederek, “Erkan kardeşimiz hafif yaralı. Konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hem cumhurbaşkanımızın hem aziz milletimizin hem de bütün mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini ilettik. Aynı zamanda da biraz geç gelmemizin sebebi Alim kardeşimiz az önce yoğun bakıma yeni geldi, şuuru açık. Kendisiyle doktorlarımızın nezaretinde orada hasbihal edildi. Güçlü ve kuvvetli bir kardeşimiz. Onun orta yaralı olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Ailesine bu müjdeyi verdik. Birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler” dedi.
Öte Yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bombalı saldırı girişiminde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.