https://sputniknews.com.tr/20231001/bahceliden-yerel-secimlerde-ittifak-aciklamasi-1075930581.html

Bahçeli’den yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması

Bahçeli’den yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Cumhur İttifakı kapsamında Ak Parti ile Milliyetçi... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T19:59+0300

2023-10-01T19:59+0300

2023-10-01T20:10+0300

türkiye

devlet bahçeli

ak parti

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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TBMM’de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz" sözü hatırlatılan Bahçeli, " Bu konuşmada, terörle mücadeledeki kararlı tutumunu ortaya koydu" dedi.Emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili de konuşan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız bunun üzerine çalışmalarını sürdürüyor. İleriki günlerde hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında ittifakına ilişkin soruya konuşan Bahçeli " Cumhur İttifakı kapsamında Ak Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bir ve iç içedir. Bu kararlı tutumu devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.Bahçeli, "İstediğiniz bir il var mı?" sorusun ise, "Hayır, yok" diye yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20231001/bahceliden-emekli-maasi-duzenlemesiyle-ilgili-aciklama--1075921542.html

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devlet bahçeli, ak parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)