https://sputniknews.com.tr/20231001/bahceliden-emekli-maasi-duzenlemesiyle-ilgili-aciklama--1075921542.html
Bahçeli’den emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama
Bahçeli’den emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama
MHP lideri Bahçeli "Emeklilerle ilgili düzenleme cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor bugünlerde bir açıklama olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu. 01.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-01T14:14+0300
2023-10-01T14:14+0300
2023-10-01T14:19+0300
devlet bahçeli
emekli maaşı
emekli
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073406146_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9184358adbee87c7638465e2b4212c72.jpg
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz” dedi. 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM'de bulunan Bahçeli, bir gazetecinin emekli maaşına ilişkin sorusu üzerine, “Özel bir görüşmemiz olmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz. Emeklilerle ilgili düzenleme cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor bugünlerde bir açıklama olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073406146_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_7ae5f982618d8b97fbb5f703d77e174a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bahçeliden emekli maaşı açıklaması, emeklilere zam ne zaman olacak, emekli maaşı düzenlemesi
bahçeliden emekli maaşı açıklaması, emeklilere zam ne zaman olacak, emekli maaşı düzenlemesi
Bahçeli’den emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama
14:14 01.10.2023 (güncellendi: 14:19 01.10.2023) Abone ol
MHP lideri Bahçeli "Emeklilerle ilgili düzenleme cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor bugünlerde bir açıklama olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz” dedi.
28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM'de bulunan Bahçeli, bir gazetecinin emekli maaşına ilişkin sorusu üzerine, “Özel bir görüşmemiz olmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz. Emeklilerle ilgili düzenleme cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor bugünlerde bir açıklama olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.