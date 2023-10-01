https://sputniknews.com.tr/20231001/bahceliden-emekli-maasi-duzenlemesiyle-ilgili-aciklama--1075921542.html

Bahçeli’den emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama

Bahçeli’den emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklama

MHP lideri Bahçeli "Emeklilerle ilgili düzenleme cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor bugünlerde bir açıklama olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T14:14+0300

2023-10-01T14:14+0300

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devlet bahçeli

emekli maaşı

emekli

politika

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz” dedi. 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM'de bulunan Bahçeli, bir gazetecinin emekli maaşına ilişkin sorusu üzerine, “Özel bir görüşmemiz olmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz. Emeklilerle ilgili düzenleme cumhurbaşkanlığı tarafından yapılıyor bugünlerde bir açıklama olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

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Sputnik Türkiye

bahçeliden emekli maaşı açıklaması, emeklilere zam ne zaman olacak, emekli maaşı düzenlemesi