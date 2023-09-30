https://sputniknews.com.tr/20230930/vali-gulden-istanbul-icin-yeni-uyari-1075913401.html

Vali Gül'den İstanbul için yeni uyarı: 'Başta Boğaz çevresi olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor'

Vali Gül'den İstanbul için yeni uyarı: 'Başta Boğaz çevresi olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor'

İstanbul Valisi Davut Gül, meteorolojik uyarılar doğrultusunda İstanbul genelinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Boğaz çevresine dikkat çekti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

davut güloğlu

istanbul

aşırı yağışlar

yağış

sağanak yağış

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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.Gül, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230930/meteorolojiden-istanbul-icin-uyari-yarina-dikkat-1075910643.html

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davut güloğlu, istanbul, aşırı yağışlar, yağış, sağanak yağış