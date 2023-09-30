https://sputniknews.com.tr/20230930/vali-gulden-istanbul-icin-yeni-uyari-1075913401.html
Vali Gül'den İstanbul için yeni uyarı: 'Başta Boğaz çevresi olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor'
Vali Gül'den İstanbul için yeni uyarı: 'Başta Boğaz çevresi olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor'
İstanbul Valisi Davut Gül, meteorolojik uyarılar doğrultusunda İstanbul genelinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Boğaz çevresine dikkat çekti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T20:38+0300
2023-09-30T20:38+0300
2023-09-30T20:55+0300
türkiye
davut güloğlu
istanbul
aşırı yağışlar
yağış
sağanak yağış
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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.Gül, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230930/meteorolojiden-istanbul-icin-uyari-yarina-dikkat-1075910643.html
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davut güloğlu, istanbul, aşırı yağışlar, yağış, sağanak yağış
davut güloğlu, istanbul, aşırı yağışlar, yağış, sağanak yağış
Vali Gül'den İstanbul için yeni uyarı: 'Başta Boğaz çevresi olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor'
20:38 30.09.2023 (güncellendi: 20:55 30.09.2023) Abone ol
İstanbul Valisi Davut Gül, meteorolojik uyarılar doğrultusunda İstanbul genelinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Boğaz çevresine dikkat çekti.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.
Gül, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.