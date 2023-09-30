https://sputniknews.com.tr/20230930/ukraynali-uzman-soskin-zelenskiy-ulkede-halki-icin-bir-toplama-kampi-olusturdu-1075899728.html
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, yaptığı açıklamada Zelenskiy hükümetinin halka karşı baskıcı eylemlerde... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T14:13+0300
2023-09-30T14:13+0300
2023-09-30T14:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
toplama kampı
leonid kuçma
ukraynalı mültecilerin durumu
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Oleg Soskin yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hükümetinin Ukrayna halkına karşı baskıcı eylemlerde bulunduğunu ifade etti. Soskin, şunları kaydetti:Soskin açıklamasında Kiev rejiminin üst düzey yetkililerini, Batılı devletleri Ukraynalıları mülteci olarak görmemeye, anavatanlarına dönüşlerini kolaylaştırmaya çağırdıkları ve Ukrayna'ya dönerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmalarını talep ettikleri için eleştirdi.Soskin bu açıklamalarının son derece hatalı ve yanlış olduğunu vurgulayarak bunun suç teşkil ettiğine inandığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230615/ukraynali-uzman-soskin-zelenskiy-devlet-baskanligi-gorevinden-alinmali-1072510390.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, toplama kampı, leonid kuçma, ukraynalı mültecilerin durumu
ukrayna, vladimir zelenskiy, toplama kampı, leonid kuçma, ukraynalı mültecilerin durumu
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, yaptığı açıklamada Zelenskiy hükümetinin halka karşı baskıcı eylemlerde bulunduğunu belirterek onun ülkeyi bir toplama kampına çevirdiğini belirtti.
Oleg Soskin yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hükümetinin Ukrayna halkına karşı baskıcı eylemlerde bulunduğunu ifade etti. Soskin, şunları kaydetti:
"Ukrayna halkı çoktan katledildi, her şeyleri ellerinden alındı ve bir toplama kampındaki sığırlar gibi numaralandırıldılar. Ukrayna'da özgürlük yok. Zelenskiy herhangi bir özgürlük için savaşmıyor. Erkeklerin oturduğu bir toplama kampı var ve kadınları da oraya koymak istiyorlar."
Soskin açıklamasında Kiev rejiminin üst düzey yetkililerini, Batılı devletleri Ukraynalıları mülteci olarak görmemeye, anavatanlarına dönüşlerini kolaylaştırmaya çağırdıkları ve Ukrayna'ya dönerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmalarını talep ettikleri için eleştirdi.
Soskin bu açıklamalarının son derece hatalı ve yanlış olduğunu vurgulayarak bunun suç teşkil ettiğine inandığının altını çizdi.