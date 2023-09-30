"Ukrayna halkı çoktan katledildi, her şeyleri ellerinden alındı ve bir toplama kampındaki sığırlar gibi numaralandırıldılar. Ukrayna'da özgürlük yok. Zelenskiy herhangi bir özgürlük için savaşmıyor. Erkeklerin oturduğu bir toplama kampı var ve kadınları da oraya koymak istiyorlar."