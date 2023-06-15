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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/ukraynali-uzman-soskin-zelenskiy-devlet-baskanligi-gorevinden-alinmali-1072510390.html
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğuna dikkat çekerek, Zelenskiy'in devlet başkanlığı görevinden alınması... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:58+0300
2023-06-15T22:58+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin başarısız karşı saldırı girişiminin ardından Vladimir Zelenskiy'in devlet başkanlığı görevinden alınması gerektiğini söyledi.Soskin, "Kesinlikle kabiliyetsiz ve aptalca bir saldırı. Bunu kim planladı? Bunun hesabını vermelisin. Bu senin hatan Zelenskiy, çünkü tüm gücü elinde topladın. Öyleyse, görevden alma işlemini başlatmamız gerekiyor" dedi.Ukrayna ordusunun haziran ayı başında başlattığı karşı saldırıyı başarısız olarak nitelendiren Soskin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bozguna uğramasına yol açan bir dizi hatanın yapıldığı korkunç hazırlıklara dikkat çekerek, “Yüzlerce veya binlerce Ukraynalının öldürülmesi ve yaralanmasına neden olan bu aptalca operasyonun sorumlusu Zelenskiy'dir” diye konuştu.Soskin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus savunma hattını geçemediğini, bununla birlikte şimdiden ağır kayıplar verdiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/rus-senator-zelenskiy-donbasstaki-catismayi-rusya-nato-savasina-donusturdu-1072300738.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya

Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı

22:58 15.06.2023
© AFP 2023Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023
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Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğuna dikkat çekerek, Zelenskiy'in devlet başkanlığı görevinden alınması gerektiğini belirtti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin başarısız karşı saldırı girişiminin ardından Vladimir Zelenskiy'in devlet başkanlığı görevinden alınması gerektiğini söyledi.
Soskin, "Kesinlikle kabiliyetsiz ve aptalca bir saldırı. Bunu kim planladı? Bunun hesabını vermelisin. Bu senin hatan Zelenskiy, çünkü tüm gücü elinde topladın. Öyleyse, görevden alma işlemini başlatmamız gerekiyor" dedi.
Ukrayna ordusunun haziran ayı başında başlattığı karşı saldırıyı başarısız olarak nitelendiren Soskin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bozguna uğramasına yol açan bir dizi hatanın yapıldığı korkunç hazırlıklara dikkat çekerek, “Yüzlerce veya binlerce Ukraynalının öldürülmesi ve yaralanmasına neden olan bu aptalca operasyonun sorumlusu Zelenskiy'dir” diye konuştu.
Soskin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus savunma hattını geçemediğini, bununla birlikte şimdiden ağır kayıplar verdiğini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferans yoluyla NATO zirvesine hitap ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
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