https://sputniknews.com.tr/20230615/ukraynali-uzman-soskin-zelenskiy-devlet-baskanligi-gorevinden-alinmali-1072510390.html

Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı

Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı

Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğuna dikkat çekerek, Zelenskiy'in devlet başkanlığı görevinden alınması... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T22:58+0300

2023-06-15T22:58+0300

2023-06-15T22:58+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin başarısız karşı saldırı girişiminin ardından Vladimir Zelenskiy'in devlet başkanlığı görevinden alınması gerektiğini söyledi.Soskin, "Kesinlikle kabiliyetsiz ve aptalca bir saldırı. Bunu kim planladı? Bunun hesabını vermelisin. Bu senin hatan Zelenskiy, çünkü tüm gücü elinde topladın. Öyleyse, görevden alma işlemini başlatmamız gerekiyor" dedi.Ukrayna ordusunun haziran ayı başında başlattığı karşı saldırıyı başarısız olarak nitelendiren Soskin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bozguna uğramasına yol açan bir dizi hatanın yapıldığı korkunç hazırlıklara dikkat çekerek, “Yüzlerce veya binlerce Ukraynalının öldürülmesi ve yaralanmasına neden olan bu aptalca operasyonun sorumlusu Zelenskiy'dir” diye konuştu.Soskin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus savunma hattını geçemediğini, bununla birlikte şimdiden ağır kayıplar verdiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230611/rus-senator-zelenskiy-donbasstaki-catismayi-rusya-nato-savasina-donusturdu-1072300738.html

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