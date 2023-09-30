https://sputniknews.com.tr/20230930/ukraynadan-tahil-ithalatina-iliskin-avrupa-komisyonu-toplantisina-polonya-ve-macaristan-katilmadi-1075871670.html

Ukrayna'dan tahıl ithalatına ilişkin Avrupa Komisyonu toplantısına Polonya ve Macaristan katılmadı

Ukrayna'dan tahıl ithalatına ilişkin Avrupa Komisyonu toplantısına Polonya ve Macaristan katılmadı

Avrupa Komisyonu, Polonya ve Macaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ithalatına ilişkin toplantıya katılmadığını açıkladı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T02:26+0300

2023-09-30T02:26+0300

2023-09-30T02:26+0300

ukrayna krizi

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avrupa komisyonu

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Avrupa Komisyonu Temsilcisi Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen bir brifingde, Polonya ve Macaristan'ın 28 Eylül'de düzenlenen Ukrayna tarım ürünleri ithalatına ilişkin Avrupa Komisyonu koordinasyon platformunun 11. toplantısına katılmadığını söyledi.Gill, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi.Avrupa Konseyi temsilcisi yaptığı açıklamada taraflar arasındaki temasların ikili düzeyde devam ettiğini belirtti.15 Eylül'de Avrupa Komisyonu, Ukrayna menşeli dört çeşit tarım ürününün AB'nin sınır ülkelerine ithalatına getirilen kısıtlamaları genişletmeme kararı alırken, Kiev'i ihracatı kontrol altına alacak tedbirler almaya zorlamıştı. Bunun ardından Slovakya, Macaristan ve Polonya yetkilileri yasağı tek taraflı olarak genişlettiklerini açıkladılar. Bununla ilgili olarak Ukrayna, Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine üç AB ülkesi, Ukrayna tahılına ilişkin koordinasyon platformu toplantılarını boykot edeceklerini açıkladılar ve ardından Polonya ile Slovakya da Kiev'e askeri yardımı askıya almakla tehdit etti.

https://sputniknews.com.tr/20230929/macaristan-ukraynaya-ab-butcesinden-tek-kurus-bile-verilemez-1075856110.html

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ukrayna, avrupa komisyonu, macaristan, slovakya, polonya, dünya ticaret örgütü (dtö)