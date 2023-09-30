https://sputniknews.com.tr/20230930/rusya-daglik-karabagda-bir-gunde-21-zirhli-arac-ve-yaklasik-33-milyon-muhimmat-teslim-edildi-1075913572.html
Rusya: Dağlık Karabağ’da bir günde 21 zırhlı araç ve yaklaşık 3.3 milyon mühimmat teslim edildi
Rusya: Dağlık Karabağ’da bir günde 21 zırhlı araç ve yaklaşık 3.3 milyon mühimmat teslim edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da son bir günde 21 zırhlı araç ve yaklaşık 3.3 milyon adet mühimmat teslim edildiğini bildirdi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T20:47+0300
2023-09-30T20:47+0300
2023-09-30T20:48+0300
dünya
dağlık karabağ
rusya savunma bakanlığı
zırhlı araç
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ’da silahlı oluşumların askeri teçhizatı teslim etme süreci devam ediyor, bu doğrultuda 30 Eylül'de 21 zırhlı araç dahil olmak üzere birçok teçhizat ve yaklaşık 3.3 adet mühimmat teslim edildi.Açıklamada, “30 Eylül itibarıyla 21 adet zırhlı araç, 51 adet otomobil, 24 adet hava savunma teçhizatı, 62 adet sahra topu, çok namlulu roketatar sistemi ve havan topu, 5.3 binin üzerinde hafif silah, anti-tank silahı ve taşınabilir hava savunma sistemi, yaklaşık 3.3 milyon adet mühimmat teslim edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca son bir günde hiç ateşkes ihlalinin kaydedilmediği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230929/ermenistandan-rusya-turkiye-ve-azerbaycana-karabag-suclamasi-1075874859.html
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dağlık karabağ, rusya savunma bakanlığı, zırhlı araç, rusya
dağlık karabağ, rusya savunma bakanlığı, zırhlı araç, rusya
Rusya: Dağlık Karabağ’da bir günde 21 zırhlı araç ve yaklaşık 3.3 milyon mühimmat teslim edildi
20:47 30.09.2023 (güncellendi: 20:48 30.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da son bir günde 21 zırhlı araç ve yaklaşık 3.3 milyon adet mühimmat teslim edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ’da silahlı oluşumların askeri teçhizatı teslim etme süreci devam ediyor, bu doğrultuda 30 Eylül'de 21 zırhlı araç dahil olmak üzere birçok teçhizat ve yaklaşık 3.3 adet mühimmat teslim edildi.
Açıklamada, “30 Eylül itibarıyla 21 adet zırhlı araç, 51 adet otomobil, 24 adet hava savunma teçhizatı, 62 adet sahra topu, çok namlulu roketatar sistemi ve havan topu, 5.3 binin üzerinde hafif silah, anti-tank silahı ve taşınabilir hava savunma sistemi, yaklaşık 3.3 milyon adet mühimmat teslim edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca son bir günde hiç ateşkes ihlalinin kaydedilmediği vurgulandı.