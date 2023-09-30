https://sputniknews.com.tr/20230930/rusya-daglik-karabagda-bir-gunde-21-zirhli-arac-ve-yaklasik-33-milyon-muhimmat-teslim-edildi-1075913572.html

Rusya: Dağlık Karabağ’da bir günde 21 zırhlı araç ve yaklaşık 3.3 milyon mühimmat teslim edildi

Rusya: Dağlık Karabağ’da bir günde 21 zırhlı araç ve yaklaşık 3.3 milyon mühimmat teslim edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da son bir günde 21 zırhlı araç ve yaklaşık 3.3 milyon adet mühimmat teslim edildiğini bildirdi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T20:47+0300

2023-09-30T20:47+0300

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dağlık karabağ

rusya savunma bakanlığı

zırhlı araç

rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ’da silahlı oluşumların askeri teçhizatı teslim etme süreci devam ediyor, bu doğrultuda 30 Eylül'de 21 zırhlı araç dahil olmak üzere birçok teçhizat ve yaklaşık 3.3 adet mühimmat teslim edildi.Açıklamada, “30 Eylül itibarıyla 21 adet zırhlı araç, 51 adet otomobil, 24 adet hava savunma teçhizatı, 62 adet sahra topu, çok namlulu roketatar sistemi ve havan topu, 5.3 binin üzerinde hafif silah, anti-tank silahı ve taşınabilir hava savunma sistemi, yaklaşık 3.3 milyon adet mühimmat teslim edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca son bir günde hiç ateşkes ihlalinin kaydedilmediği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/ermenistandan-rusya-turkiye-ve-azerbaycana-karabag-suclamasi-1075874859.html

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