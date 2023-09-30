https://sputniknews.com.tr/20230930/putinden-abhazyaya-zafer-ve-bagimsizlik-gunu-dolayisiyla-kutlama-1075904566.html
Putin’den Abhazya'ya Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama
Putin’den Abhazya'ya Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abhazya lideri Aslan Bjaniya’yı Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T16:00+0300
2023-09-30T16:00+0300
2023-09-30T16:00+0300
dünya
vladimir putin
kutlama
mesaj
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Rusya lideri Putin, Abhaz mevkidaşı Bjaniya'yı, Abhazya’da her yıl 30 Eylül’de ulusal bayramı olarak kutlanan Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti, ilgili telgraf metni Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı.“Sayın Aslan Georgiyeviç, Abhazya Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı olan Zafer ve Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi sunarım. Otuz yıl önce Abhaz halkı, azimli bir mücadeleyle meşru özgür, barışçıl yaşam hakkını sonuna kadar savundu” ifadelerini kullanan Putin, Rusya’nın güncel sosyoekonomik sorunların çözümünde ve ulusal güvenliğin sağlanmasında Abhazya makamlarına ve halkına mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam etmek niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.İki ülke arasındaki ilişkilerin ittifak ve stratejik ortaklık ruhuyla geliştiğini, yapıcı ikili bağların her alanda daha da güçlendirilmesinin de ortak çıkarlarla örtüştüğünü vurgulayan Putin, “Sizlere sağlık ve başarılar, tüm yurttaşlarınıza ise huzur ve refah dileklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.Abhazya bu yıl 1992-1993 Abhazya Savaşında elde ettiği zaferin 30. yıldönümünü kutluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html
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vladimir putin, kutlama, mesaj
vladimir putin, kutlama, mesaj
Putin’den Abhazya'ya Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abhazya lideri Aslan Bjaniya’yı Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti.
Rusya lideri Putin, Abhaz mevkidaşı Bjaniya'yı, Abhazya’da her yıl 30 Eylül’de ulusal bayramı olarak kutlanan Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti, ilgili telgraf metni Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı.
“Sayın Aslan Georgiyeviç, Abhazya Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı olan Zafer ve Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi sunarım. Otuz yıl önce Abhaz halkı, azimli bir mücadeleyle meşru özgür, barışçıl yaşam hakkını sonuna kadar savundu” ifadelerini kullanan Putin, Rusya’nın güncel sosyoekonomik sorunların çözümünde ve ulusal güvenliğin sağlanmasında Abhazya makamlarına ve halkına mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam etmek niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin ittifak ve stratejik ortaklık ruhuyla geliştiğini, yapıcı ikili bağların her alanda daha da güçlendirilmesinin de ortak çıkarlarla örtüştüğünü vurgulayan Putin, “Sizlere sağlık ve başarılar, tüm yurttaşlarınıza ise huzur ve refah dileklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.
Abhazya bu yıl 1992-1993 Abhazya Savaşında elde ettiği zaferin 30. yıldönümünü kutluyor.