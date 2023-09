https://sputniknews.com.tr/20230930/putinden-abhazyaya-zafer-ve-bagimsizlik-gunu-dolayisiyla-kutlama-1075904566.html

Putin’den Abhazya'ya Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama

Putin’den Abhazya'ya Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abhazya lideri Aslan Bjaniya’yı Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T16:00+0300

2023-09-30T16:00+0300

2023-09-30T16:00+0300

dünya

vladimir putin

kutlama

mesaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0c/1075398871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8dfb36ce643e1da6c3ae8de849d5533.jpg

Rusya lideri Putin, Abhaz mevkidaşı Bjaniya'yı, Abhazya’da her yıl 30 Eylül’de ulusal bayramı olarak kutlanan Zafer ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti, ilgili telgraf metni Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı.“Sayın Aslan Georgiyeviç, Abhazya Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı olan Zafer ve Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi sunarım. Otuz yıl önce Abhaz halkı, azimli bir mücadeleyle meşru özgür, barışçıl yaşam hakkını sonuna kadar savundu” ifadelerini kullanan Putin, Rusya’nın güncel sosyoekonomik sorunların çözümünde ve ulusal güvenliğin sağlanmasında Abhazya makamlarına ve halkına mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam etmek niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.İki ülke arasındaki ilişkilerin ittifak ve stratejik ortaklık ruhuyla geliştiğini, yapıcı ikili bağların her alanda daha da güçlendirilmesinin de ortak çıkarlarla örtüştüğünü vurgulayan Putin, “Sizlere sağlık ve başarılar, tüm yurttaşlarınıza ise huzur ve refah dileklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.Abhazya bu yıl 1992-1993 Abhazya Savaşında elde ettiği zaferin 30. yıldönümünü kutluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, kutlama, mesaj