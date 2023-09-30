https://sputniknews.com.tr/20230930/pariste-tahtakurusu-alarmi-kimse-guvende-degil-1075907616.html

Paris'te tahtakurusu alarmı: 'Kimse güvende değil'

Paris'te tahtakurusu alarmı: 'Kimse güvende değil'

Fransa'nın başkenti Paris'te birçok sosyal alanda tahtakurusu görüldü. Vatandaşların sosyal medya şikayetleri Paris Belediye'sini harekete geçirdi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T17:22+0300

2023-09-30T17:22+0300

2023-09-30T17:22+0300

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2024 paris olimpiyatları

2024 paris olimpiyat oyunları

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Paris'te toplu taşıma, sinema ve diğer kamu alanlarında yoğun bir şekilde tahtakurusu görülmesi üzerine halk sosyal medyada toplu taşımadaki tahtakurularının videolarını paylaşmaya başladı. Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire, yaptığı basın açıklamasında "Gerçekte hiç kimsenin güvende olmadığını anlamalısınız, tabii ki risk faktörleri var ve tahtakuruları bulaşabilir. Kamusal alanlardan eve getirmek de mümkün" dedi. 2024'de yapılacak Paris Olimpiyatları için hiçbir tehdit olmadığını belirten Gregoire'den sonra Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beanue de "Önümüzdeki hafta ulaştırma operatörlerini bir araya getirerek alınan tedbirler hakkında bilgi vereceğim. Yolculara hizmet etmek, güven vermek ve korumak için daha fazla çaba sarf edeceğim" ifadelerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230901/paris-sokaklarinda-scooterlar-kaldirildi-1075116662.html

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fransa, tahtakurusu, paris, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları