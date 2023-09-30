https://sputniknews.com.tr/20230930/pariste-tahtakurusu-alarmi-kimse-guvende-degil-1075907616.html
Paris'te tahtakurusu alarmı: 'Kimse güvende değil'
Paris'te tahtakurusu alarmı: 'Kimse güvende değil'
Fransa'nın başkenti Paris'te birçok sosyal alanda tahtakurusu görüldü. Vatandaşların sosyal medya şikayetleri Paris Belediye'sini harekete geçirdi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T17:22+0300
2023-09-30T17:22+0300
2023-09-30T17:22+0300
dünya
fransa
tahtakurusu
paris
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068858957_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d5f3691f36d4f68cb0dc1e25d5c5493f.jpg
Paris'te toplu taşıma, sinema ve diğer kamu alanlarında yoğun bir şekilde tahtakurusu görülmesi üzerine halk sosyal medyada toplu taşımadaki tahtakurularının videolarını paylaşmaya başladı. Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire, yaptığı basın açıklamasında "Gerçekte hiç kimsenin güvende olmadığını anlamalısınız, tabii ki risk faktörleri var ve tahtakuruları bulaşabilir. Kamusal alanlardan eve getirmek de mümkün" dedi. 2024'de yapılacak Paris Olimpiyatları için hiçbir tehdit olmadığını belirten Gregoire'den sonra Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beanue de "Önümüzdeki hafta ulaştırma operatörlerini bir araya getirerek alınan tedbirler hakkında bilgi vereceğim. Yolculara hizmet etmek, güven vermek ve korumak için daha fazla çaba sarf edeceğim" ifadelerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230901/paris-sokaklarinda-scooterlar-kaldirildi-1075116662.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068858957_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_094e4bafddfa35863c8875d83339bf58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, tahtakurusu, paris, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları
fransa, tahtakurusu, paris, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları
Paris'te tahtakurusu alarmı: 'Kimse güvende değil'
Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te birçok sosyal alanda tahtakurusu görüldü. Vatandaşların sosyal medya şikayetleri Paris Belediye'sini harekete geçirdi.
Paris'te toplu taşıma, sinema ve diğer kamu alanlarında yoğun bir şekilde tahtakurusu görülmesi üzerine halk sosyal medyada toplu taşımadaki tahtakurularının videolarını paylaşmaya başladı.
Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire, yaptığı basın açıklamasında "Gerçekte hiç kimsenin güvende olmadığını anlamalısınız, tabii ki risk faktörleri var ve tahtakuruları bulaşabilir. Kamusal alanlardan eve getirmek de mümkün" dedi.
2024'de yapılacak Paris Olimpiyatları için hiçbir tehdit olmadığını belirten Gregoire'den sonra Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beanue de "Önümüzdeki hafta ulaştırma operatörlerini bir araya getirerek alınan tedbirler hakkında bilgi vereceğim. Yolculara hizmet etmek, güven vermek ve korumak için daha fazla çaba sarf edeceğim" ifadelerini kaydetti.