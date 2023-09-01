https://sputniknews.com.tr/20230901/paris-sokaklarinda-scooterlar-kaldirildi-1075116662.html

Paris sokaklarında scooterlar kaldırıldı

Paris sokaklarında scooterlar kaldırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Nisan ayında yapılan referandum sonucu yasaklanan kiralık scooterların sonuncusu da Paris sokaklarından kaldırıldı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T19:51+0300

2023-09-01T19:51+0300

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Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmeti veren şirketlere başkent sokaklarındaki scooterları toplamak için verilen yasal süre gece yarısı doldu.Paris Belediyesi’nin scooter firmalarının Eylül ayının başına kadar zaman tanımasının ardından kentte bulunan 15 bin kadar scooterdan sonuncusu da sokaklardan kaldırıldı.Uzun süre tartışmaların hedefinde olan kiralık scooterların kaldırılmasıyla Paris, kiralık scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu.Yüzde 89.03 oyla elektrikli kiralık scooterların kullanımı yasaklandıScooterlar ilk olarak 2018 yılında Paris’te kullanıma başlanmıştı. Güvenlik gerekçeleriyle uzun süre tartışılan kiralık scooterların kullanımına ilişkin Nisan ayında yapılan referandumda Paris halkının yüzde 89.03 oyla elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasını istemişti.Referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı 2 Nisan’da yasaklanmış ve kararın 1 Eylül’de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.Paris nüfusunun yalnızca yüzde 7.5'inin katıldığı referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı yasaklanmıştı. Referandumda yaklaşık 103 bin 84 kişi oy kullanmıştı.

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paris, avrupa, fransa, scooter