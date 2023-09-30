https://sputniknews.com.tr/20230930/nikaragua-disisleri-bakani-rusya-bati-saldirganligina-karsi-kendini-savunuyor-1075872418.html

Nikaragua Dışişleri Bakanı: Rusya Batı saldırganlığına karşı kendini savunuyor

Nikaragua Dışişleri Bakanı: Rusya Batı saldırganlığına karşı kendini savunuyor

Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T02:17+0300

2023-09-30T02:17+0300

2023-09-30T02:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

nikaragua

abd

nato

avrupa

latin amerika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075888838_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_7c9a8903dc146ae6e661c61fdc2e7e59.jpg

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Sputnik'e verdiği mülakatta, Batı'yı Rusya Federasyonu'nu istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullanmakla suçlayarak Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı Rusya'ya saldırmak için kullandığını söyledi.'Rusya, Ukrayna'da Batı saldırganlığına karşı kendini savunuyor'Bakan Moncada ayrıca Batı'nın Moskova'ya karşı yürüttüğü saldırıya karşı Rusya'nın kendisini meşru bir şekilde savunduğunu söyledi.Rusya makul bir şekilde ve kendi hukuku ile uluslararası hukuk temelinde kendini savunmaktadır diyen Bakan, Rus hükümetinin Avrupa'yı ve NATO'yu da içine alan Kuzey Amerika imparatorluğunun saldırganlığına karşı koymak için iç politikasını ortaya koyduğunu ve koymaya devam edeceğini vurguladı.'Ülke anayasası dost ülkelerin bile üs kurmasına izin vermiyor'Latin Amerika ülkesi Nikaragua'nın Dışişleri Bakanı Denis Moncada, Rus üssü kurulması olasılığıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, Nikaragua anayasasının ülkede herhangi bir türde yabancı askeri üs kurulması olasılığını ortadan kaldırdığını ve bu durumun dost devletler için bile geçerli olduğunu söyledi. Anayasa'ya göre, dost ülkelerin bile Nikaragua topraklarında deniz, askeri veya hava üssü bulundurmasına izin verilmediğini belirten Moncada, yalnızca doğal afet durumlarında iletişim ve karşılıklı destek alışverişi olduğunu belirtti.Bununla birlikte Bakan, Nikaragua Hükümeti'nin potansiyel tehdit durumlarında veya insani yardım gerektiğinde her türden yabancı geminin deniz ve hava limanlarından geçişine ve ziyaretine izin verdiğinin de altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-disisleri-bakani-lavrov-brezilya-venezuella-nikaragua-kuba-turuna-cikiyor-1069760518.html

ukrayna

rusya

nikaragua

latin amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, nikaragua, abd, nato, avrupa, latin amerika