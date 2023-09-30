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Kılıçdaroğlu ve eşi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in kızının nikah şahitliğini yaptı
Kılıçdaroğlu ve eşi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in kızının nikah şahitliğini yaptı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızının nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ve... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T23:12+0300
2023-09-30T23:18+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
nikah
nikah şahidi
tunç soyer
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tunç Soyer ile Neptün Soyer’in kızı Duygu Soyer, yaşamını mimar Çağan İzgi ile birleştirdi.Güzelbahçe Olivelo Yaşayan Park’taki nikah töreninde çiftin şahitliklerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Defne Soyer ve Yağız İzgi yaptı.Nikahı Tunç Soyer kıydı, törende Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.Nikah töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böylesine güzel bir düğünde sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Sizlere güzel torunlar verecekler, sakın ola ki o torunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Arada bir tartışacaksınız ama barışmayı da unutmayın" tavsiyesinde bulunduktan sonra nikah cüzdanını Duygu Soyer'e teslim etti.Tunç Soyer de doğumla ölüm arasındaki yolculukta en önemli dönüm noktasının evlilik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230930/cumhurbaskani-erdogan-yegeninin-nikah-sahitligini-yapti-1075915123.html
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kemal kılıçdaroğlu, nikah, nikah şahidi, tunç soyer
kemal kılıçdaroğlu, nikah, nikah şahidi, tunç soyer

Kılıçdaroğlu ve eşi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in kızının nikah şahitliğini yaptı

23:12 30.09.2023 (güncellendi: 23:18 30.09.2023)
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızının nikah törenine katıldı
 Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızının nikah törenine katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
© AA / İzmir Büyükşehir Belediyesi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızının nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, çiftin şahitliklerini yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tunç Soyer ile Neptün Soyer’in kızı Duygu Soyer, yaşamını mimar Çağan İzgi ile birleştirdi.
Güzelbahçe Olivelo Yaşayan Park’taki nikah töreninde çiftin şahitliklerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Defne Soyer ve Yağız İzgi yaptı.
Nikahı Tunç Soyer kıydı, törende Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.
Nikah töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böylesine güzel bir düğünde sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Sizlere güzel torunlar verecekler, sakın ola ki o torunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Arada bir tartışacaksınız ama barışmayı da unutmayın" tavsiyesinde bulunduktan sonra nikah cüzdanını Duygu Soyer'e teslim etti.
Tunç Soyer de doğumla ölüm arasındaki yolculukta en önemli dönüm noktasının evlilik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Duygu ve Çağan'ın hayatlarının bu tarihi anında bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. 14,5 yıldır sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevim boyunca kim bilir kaç defa nikah akdi gerçekleştirmişimdir. Ancak sadece belediye başkanı olarak değil bir baba bir kayınpeder olarak o imzayı atacağım. Her evlilikte bir tavsiyem var. Asla birbirinizi değiştirmeye çalışmayın. Bütün ömrünüz aynı bu akşamki gibi doğayla iç içe, sağlık, mutlulukla geçsin. Yalnızca sizin için değil gelecekteki yavrularınız için de umarım huzurlu, güler yüzlü bir evlilik olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı
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