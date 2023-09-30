https://sputniknews.com.tr/20230930/cumhurbaskani-erdogan-yegeninin-nikah-sahitligini-yapti-1075915123.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Erdoğan nikahın ardından... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T22:42+0300

2023-09-30T22:42+0300

2023-09-30T22:46+0300

recep tayyip erdoğan

nikah

yeğen

haliç kongre merkezi

politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikahına şahitlik etti.Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan'a verdi.Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230819/kilicdaroglu-gazeteci-semra-topcu-ve-faruk-bildiricinin-nikah-sahitligini-yapti-1074769122.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, nikah, yeğen, haliç kongre merkezi