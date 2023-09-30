https://sputniknews.com.tr/20230930/cumhurbaskani-erdogan-yegeninin-nikah-sahitligini-yapti-1075915123.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Erdoğan nikahın ardından... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T22:42+0300
2023-09-30T22:42+0300
2023-09-30T22:46+0300
recep tayyip erdoğan
nikah
yeğen
haliç kongre merkezi
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikahına şahitlik etti.Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan'a verdi.Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230819/kilicdaroglu-gazeteci-semra-topcu-ve-faruk-bildiricinin-nikah-sahitligini-yapti-1074769122.html
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recep tayyip erdoğan, nikah, yeğen, haliç kongre merkezi
recep tayyip erdoğan, nikah, yeğen, haliç kongre merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı
22:42 30.09.2023 (güncellendi: 22:46 30.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Erdoğan nikahın ardından çifti tebrik ederken, evlilik cüzdanını geline verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikahına şahitlik etti.
Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan'a verdi.
Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.