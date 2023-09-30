https://sputniknews.com.tr/20230930/kanada-basini-hunka-ve-ailesi-yuzlerini-gostermekten-korkuyor-1075891441.html

Kanada Basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor

Kanada Basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor

Ukraynalı SS askeri Yaroslav Hunka ve ailesinin Kanada Parlamentosu'nda yaşanan skandal nedeniyle saklandığı belirtildi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T10:07+0300

2023-09-30T10:07+0300

2023-09-30T10:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna

nazi

waffen ss

ss galiçya tümeni

vladimir zelenskiy

justin trudeau

dmitriy peskov

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CBC TV kanalının Yaroslav Hunka'nın aile dostu Barb Bonenfant'a dayandırdığı habere göre, Ukraynalı SS askeri Yaroslav Hunka ve ailesi Kanada Parlamentosu'nda yaşanan bir skandalın ardından saklanıyor.Kanalın muhatabı, Hunka'nın SS geçmişinden haberdar olmadığını ve Bonenfant'a göre ailesinin de Kanadalı yetkililerin kendisine Parlamento'da benzer bir karşılama yapma planından haberdar olmadığını sözlerine ekledi.Bonenfant, "Onun Vladimir Zelenskiy ile aynı odada olacağını düşünüyorlardı" diye ekledi.Geçen hafta 98 yaşındaki Yaroslav Hunka'nın Zelenskiy'nin ziyareti onuruna Kanada Parlamentosu'na davet edilmesiyle ilgili bir skandal patlak vermişti. Alkış tutan izleyicilere Ruslara karşı savaşmış bir gazi olarak tanıtılan Hunka'nın gerçekte SS bünyesindeki Galiçya Tümeni'nin eski bir üyesi olduğu ortaya çıktı. Galiçya Tümeni sadece Kızıl Ordu ile savaşmakla kalmamış aynı zamanda Yahudilere, Polonyalılara, Belaruslulara ve Slovaklara karşı vahşet uygulamışlardı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau olaydan dolayı özür diledi ve Hunka'nın davetinin sorumluluğu daha sonra skandal üzerine istifa eden Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota tarafından üstlenilmişti.Rusya Başkanlık Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kanadalı yetkililerin SS mensubunu adalete teslim etmek ya da yargılanmak üzere başka bir ülkeye iade etmek zorunda olduklarını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230927/kanada-basbakani-trudeau-ukraynali-nazi-skandaliyla-ilgili-ozur-diledi-1075815968.html

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ukrayna, nazi, waffen ss, ss galiçya tümeni, vladimir zelenskiy, justin trudeau, dmitriy peskov