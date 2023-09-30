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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
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arıza
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/yenikapi-haciosman-metro-seferlerinde-aksama-1075764882.html
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tramvay, arıza, teknik arıza
tramvay, arıza, teknik arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

10:37 30.09.2023
© Sputnik / Kerimcan MalazKabataş tramvay
Kabataş tramvay - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
metro yenikapı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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26 Eylül, 09:50
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