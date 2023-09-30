https://sputniknews.com.tr/20230930/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinin-bir-bolumunde-seferler-yapilamiyor-1075895589.html

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T10:37+0300

2023-09-30T10:37+0300

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türkiye

tramvay

arıza

teknik arıza

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/yenikapi-haciosman-metro-seferlerinde-aksama-1075764882.html

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tramvay, arıza, teknik arıza