Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor.

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Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi
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Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü
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Sputnik’e konuşan Cumhuraşkanlığı kaynağından İsveç’e ilişkin açıklama
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Putin'den talimat: “Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı”
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ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
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Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi
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ABD basını: Zelenskiy, Kanada'da SS tümeninin 98 yaşındaki eski bir askerini selamladı
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Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
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Borrell, BM Genel Kurulundan sonra yakındı: Dünya kurallara göre oynamak istemiyor
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı
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ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
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Le Pen: “Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu”
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Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor
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UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak
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Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor
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ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi
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Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
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Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü
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Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
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Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
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Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
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Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
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Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
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Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
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Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
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Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
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NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
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İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
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ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
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Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
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ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
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Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
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Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı
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“Fransız basını: AB, Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle Trump'tan korkuyor”
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Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi
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Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Cumhuraşkanlığı kaynağından İsveç’e ilişkin açıklama
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Kanada’da eski Nazi askeri Hunk’un vakfı kapatıldı
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Macaristan: “Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez”
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NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması
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Putin'den talimat: “Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı”