https://sputniknews.com.tr/20230930/goksu-chpli-ibb-baskaninin-tek-derdi-istanbul-buyuksehir-belediyesinin-masasi-ve-kasasidir-1075905252.html
Göksu: CHP'li İBB Başkanı'nın tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin masası ve kasasıdır
Göksu: CHP'li İBB Başkanı'nın tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin masası ve kasasıdır
AK Parti grup başkanvekilleri, İstanbul'da istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda söz alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T16:28+0300
2023-09-30T16:28+0300
2023-09-30T16:29+0300
türkiye
tevfik göksu
ekrem imamoğlu
ibb
ibb meclisi
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CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri, İstanbul'da toplandı. Toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkan vekilleri katıldı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, toplantıda, daha önce 5 ilde yapılan toplantıların 6'ncısı için bugün bir araya geldiklerini söyledi.Göksu, 5 yılın sonunda CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, kendilerine verilen yönetim yetkisini şehirlerin ihtiyaçları için değil, kişisel gelecekleri için kullandıklarını gördüklerini ifade ederek, "Milletten oy alabilmek için verdikleri sözler, seçim tanıtım broşürlerinde kalmıştır. Göreve geldikleri günden itibaren, beceriksizliklerine bahane arayan CHP'li başkanlar, algı ve yalana başvurmuş, iletişim illüzyonları ile günü kurtarma çabasına girmişlerdir. Bundan dolayıdır ki bu şehirlerimiz her geçen gün geriye gitmiş ve büyük bir yönetim kuraklığı ortaya çıkmıştır" diye konuştu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana tek bir an olsun İstanbul'u gündemine almadığını iddia eden Göksu "Siyasi hırslarının peşinde koşmayı tercih eden İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin yüzde 91'ini tutmamıştır. Bunun yerine büyükşehrin, küçük hesaplar peşinde koşan başkanı olmayı tercih etmiştir" diye konuştu.Göksu, sözlerine şöyle devam etti:CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'a başkanlık yapmak yerine önüne gelen her makama aday olduğunu söyleyen Göksu, "Aday olduğu hiçbir makama gelemeyen ve hevesi hala kursağında olan CHP'li İBB Başkanı'nın tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin masası ve kasasıdır" değerlendirmesinde bulundu.Göksu, 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan CHP'li başkanların şehirlerine hiçbir katma değerde bulunmadığını ifade ederek, "Gösterdikleri zayıf performansla aslında belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm Türkiye’ye göstermişlerdir. Geride kalan 5 yıl, Türkiye'ye bu gerçeği gösterirken, bu şehirlerimiz için ise maalesef kayıp dolu yıllar olmuştur" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230724/studyoda-namaz-kilan-ak-partili-goksudan-fotograf-aciklamasi-birinin-munasebetsizligi-1073894612.html
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tevfik göksu, ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi
tevfik göksu, ekrem imamoğlu, ibb, ibb meclisi
Göksu: CHP'li İBB Başkanı'nın tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin masası ve kasasıdır
16:28 30.09.2023 (güncellendi: 16:29 30.09.2023) Abone ol
AK Parti grup başkanvekilleri, İstanbul'da istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda söz alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik "Aday olduğu hiçbir makama gelemeyen ve hevesi halen kursağında olan CHP'li İBB Başkanı'nın tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin masası ve kasasıdır" şeklinde konuştu.
CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri, İstanbul'da toplandı. Toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkan vekilleri katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, toplantıda, daha önce 5 ilde yapılan toplantıların 6'ncısı için bugün bir araya geldiklerini söyledi.
Göksu, 5 yılın sonunda CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, kendilerine verilen yönetim yetkisini şehirlerin ihtiyaçları için değil, kişisel gelecekleri için kullandıklarını gördüklerini ifade ederek, "Milletten oy alabilmek için verdikleri sözler, seçim tanıtım broşürlerinde kalmıştır. Göreve geldikleri günden itibaren, beceriksizliklerine bahane arayan CHP'li başkanlar, algı ve yalana başvurmuş, iletişim illüzyonları ile günü kurtarma çabasına girmişlerdir. Bundan dolayıdır ki bu şehirlerimiz her geçen gün geriye gitmiş ve büyük bir yönetim kuraklığı ortaya çıkmıştır" diye konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana tek bir an olsun İstanbul'u gündemine almadığını iddia eden Göksu "Siyasi hırslarının peşinde koşmayı tercih eden İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin yüzde 91'ini tutmamıştır. Bunun yerine büyükşehrin, küçük hesaplar peşinde koşan başkanı olmayı tercih etmiştir" diye konuştu.
Göksu, sözlerine şöyle devam etti:
"'Borçlanmak İstanbul'a ihanettir' diye göreve gelen CHP'li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar lira olan İBB'nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB'yi iflas ettirmiştir. 'Öz kaynakları iki katına çıkaracağım' diyen CHP'li İBB Başkanı, 5 yılın sonunda belediyenin öz kaynaklarını yaklaşık 4 kat düşürmüştür. Yani İBB'yi 4 kat küçültmüş ve belediyeyi finansal olarak yönetilemez hale getirmiştir. 2017 yılında İBB bütçesinin yüzde 56,9'u yatırıma ayrılırken, 2020-2022 yılları arasında bütçenin yatırıma ayrılan oranı yüzde 36'dır. Bir başka deyişle İstanbul'da yatırımlar 3'te 1 oranında azaltmıştır."
CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'a başkanlık yapmak yerine önüne gelen her makama aday olduğunu söyleyen Göksu, "Aday olduğu hiçbir makama gelemeyen ve hevesi hala kursağında olan CHP'li İBB Başkanı'nın tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin masası ve kasasıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Göksu, 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan CHP'li başkanların şehirlerine hiçbir katma değerde bulunmadığını ifade ederek, "Gösterdikleri zayıf performansla aslında belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm Türkiye’ye göstermişlerdir. Geride kalan 5 yıl, Türkiye'ye bu gerçeği gösterirken, bu şehirlerimiz için ise maalesef kayıp dolu yıllar olmuştur" diye konuştu.