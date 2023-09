https://sputniknews.com.tr/20230930/goksu-chpli-ibb-baskaninin-tek-derdi-istanbul-buyuksehir-belediyesinin-masasi-ve-kasasidir-1075905252.html

Göksu: CHP'li İBB Başkanı'nın tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin masası ve kasasıdır

AK Parti grup başkanvekilleri, İstanbul'da istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda söz alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri, İstanbul'da toplandı. Toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkan vekilleri katıldı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, toplantıda, daha önce 5 ilde yapılan toplantıların 6'ncısı için bugün bir araya geldiklerini söyledi.Göksu, 5 yılın sonunda CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, kendilerine verilen yönetim yetkisini şehirlerin ihtiyaçları için değil, kişisel gelecekleri için kullandıklarını gördüklerini ifade ederek, "Milletten oy alabilmek için verdikleri sözler, seçim tanıtım broşürlerinde kalmıştır. Göreve geldikleri günden itibaren, beceriksizliklerine bahane arayan CHP'li başkanlar, algı ve yalana başvurmuş, iletişim illüzyonları ile günü kurtarma çabasına girmişlerdir. Bundan dolayıdır ki bu şehirlerimiz her geçen gün geriye gitmiş ve büyük bir yönetim kuraklığı ortaya çıkmıştır" diye konuştu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana tek bir an olsun İstanbul'u gündemine almadığını iddia eden Göksu "Siyasi hırslarının peşinde koşmayı tercih eden İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin yüzde 91'ini tutmamıştır. Bunun yerine büyükşehrin, küçük hesaplar peşinde koşan başkanı olmayı tercih etmiştir" diye konuştu.Göksu, sözlerine şöyle devam etti:CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'a başkanlık yapmak yerine önüne gelen her makama aday olduğunu söyleyen Göksu, "Aday olduğu hiçbir makama gelemeyen ve hevesi hala kursağında olan CHP'li İBB Başkanı'nın tek derdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin masası ve kasasıdır" değerlendirmesinde bulundu.Göksu, 5 yıllık görev sürelerinin sonuna yaklaşan CHP'li başkanların şehirlerine hiçbir katma değerde bulunmadığını ifade ederek, "Gösterdikleri zayıf performansla aslında belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu tüm Türkiye’ye göstermişlerdir. Geride kalan 5 yıl, Türkiye'ye bu gerçeği gösterirken, bu şehirlerimiz için ise maalesef kayıp dolu yıllar olmuştur" diye konuştu.

