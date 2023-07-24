https://sputniknews.com.tr/20230724/studyoda-namaz-kilan-ak-partili-goksudan-fotograf-aciklamasi-birinin-munasebetsizligi-1073894612.html
Stüdyoda namaz kılan AK Partili Göksu'dan 'fotoğraf' açıklaması: Birinin münasebetsizliği
Stüdyoda namaz kılan AK Partili Göksu'dan 'fotoğraf' açıklaması: Birinin münasebetsizliği
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilen fotoğrafını... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T10:07+0300
2023-07-24T10:07+0300
2023-07-24T10:07+0300
türkiye
mehmet tevfik göksu
stüdyo
namaz
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AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Tevfik Göksu’nun stüdyo namazı" başlıklı yazısında söz konusu fotoğrafı köşesine taşıdı. Hakan'a açıklamalarda bulunan Göksu, “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil" dedi.Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:"İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu yıllardır tanırım. Taaa Refah Partisi döneminden, taaa MGV döneminden.Beş vakit namazını kılan biridir. Seçim için, gösteriş için yapmaz ibadetini. Namazı hayatının doğal bir parçası kılmıştır. CNN Türk’te bizim programa geldiği zamanlarda da “Vakit geçmesin, ben bir namazımı kılayım” der, sessizce bir kenara çekilip namazını kılar.Geçenlerde CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilmiş bir fotoğrafı yayıldı sosyal medyada.Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım. Tevfik Göksu’ya sordum konuyu. “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” dedi."
https://sputniknews.com.tr/20230710/ahmet-hakan-ak-partinin-istanbulu-almasi-icin-kadir-topbas-gibi-bir-baskan-adayi-gerekiyor-1073369079.html
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mehmet tevfik göksu, stüdyo, namaz
mehmet tevfik göksu, stüdyo, namaz
Stüdyoda namaz kılan AK Partili Göksu'dan 'fotoğraf' açıklaması: Birinin münasebetsizliği
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilen fotoğrafını köşesine taşıdı. Hakan'a konuşan Göksu, "Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği" dedi.
AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Tevfik Göksu’nun stüdyo namazı" başlıklı yazısında söz konusu fotoğrafı köşesine taşıdı. Hakan'a açıklamalarda bulunan Göksu, “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil" dedi.
Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu yıllardır tanırım. Taaa Refah Partisi döneminden, taaa MGV döneminden.
Beş vakit namazını kılan biridir. Seçim için, gösteriş için yapmaz ibadetini. Namazı hayatının doğal bir parçası kılmıştır. CNN Türk’te bizim programa geldiği zamanlarda da “Vakit geçmesin, ben bir namazımı kılayım” der, sessizce bir kenara çekilip namazını kılar.
Geçenlerde CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilmiş bir fotoğrafı yayıldı sosyal medyada.
Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım. Tevfik Göksu’ya sordum konuyu. “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” dedi."