https://sputniknews.com.tr/20230710/ahmet-hakan-ak-partinin-istanbulu-almasi-icin-kadir-topbas-gibi-bir-baskan-adayi-gerekiyor-1073369079.html

Ahmet Hakan: AK Parti'nin İstanbul'u kazanması için Kadir Topbaş gibi bir başkan adayı gerekiyor

Ahmet Hakan: AK Parti'nin İstanbul'u kazanması için Kadir Topbaş gibi bir başkan adayı gerekiyor

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, 2024'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "AK Parti’nin İstanbul’u kazanması için karşı... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T11:50+0300

2023-07-10T11:50+0300

2023-07-10T11:50+0300

politika

ahmet hakan

kadir topbaş

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

seçim

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Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında, "Kadir Topbaş’ın üslubu kucaklayıcıydı. Siyaseti değil hizmeti önceliyordu. Lüzumsuz polemiklerden, çekişmelerden uzak duruyordu. İstanbul’la bağı sarsılmazdı. Beyoğlu’nda belediye başkanlığı yapmıştı. “İstanbul Beyefendisi” diye nitelendiriliyordu" ifadelerini kullandı.Hakan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kaydetti:"Kadir Topbaş profilinden yola çıkarak AK Parti’nin olası adayının taşıması gereken özellikleri sıralıyorum:*- İstanbul’la sarsılmaz ve güçlü bir bağı olmalı.- Kucaklayıcı bir üslubu olmalı.- Polemikle, gerilimle hatırlanan bir isim olmamalı.- Siyasete değil tamamen hizmete odaklanmalı.- Geçmişe değil geleceğe bakmalı.- “AK Parti’ye oy vermedim ama bu adama oy veririm” dedirtmeli.- Gençleri etkileyebilmeli, kültür sanat faaliyetlerine açık olmalı.AK Parti, “Nasıl olsa muhalefet dağılmış vaziyette. Biz her durumda kazanırız” diyerek bu şartlara sahip olmayan bir isimle çıkarsa...İşi gerçekten çok zor olur.*Çünkü muhalefetin bugünkü dağınık durumuna aldanmamak lazım.HDP’nin aday çıkarmama ihtimali, çıkarma ihtimalinden çok daha yüksek.İYİ Parti’nin CHP’yle birlikte hareket etmek dışında pek bir seçeneği yok.Yani önümüzdeki süreç içinde muhalefetin tek bir adayda birleşmesi imkânsız değil."

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ahmet hakan, kadir topbaş, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), seçim