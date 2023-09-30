https://sputniknews.com.tr/20230930/fransiz-bakan-afrika-ulkelerine-tepki-gosterdi-wagneri-fransiz-ordusuna-tercih-ettiler-1075911306.html

Fransız bakan Afrika ülkelerine tepki gösterdi: 'Wagner'i, Fransız ordusuna tercih ettiler'

Fransız bakan Afrika ülkelerine tepki gösterdi: 'Wagner'i, Fransız ordusuna tercih ettiler'

Fransa Savunma Bakanı, Afrika ülkelerinin Fransa yerine Wagner ile işbirliği yapmalarını eleştirdi. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T19:42+0300

2023-09-30T19:42+0300

2023-09-30T19:42+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

afrika

nijer

sahel

sebastien lecornu

wagner grubu

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız gazetesine verdiği demeçte Sahel ülkelerinin (Senegal, Mali, Nijer, Sudan, Nijerya gibi Orta Sahel bölgesinde bulunan ülkeler) 'Fransa gibi bir partner varken' Wagner'i seçmesine tepki gösterdi.Lecornu, "Sahel kendi içinde çökme tehlikesiyle karşı karşıya" diyerek bölgede 'cihatçılığın yeniden hortladığını' savundu. Fransa'nın bölgedeki güç kaybının nedeninin dış politikadaki hatalar olduğu iddialarını reddeden Bakan, "Bu Fransa değil, bölgedeki ülkeler için bir kayıptır" açıklamalarında bulundu. "Mali rejimi Wagner'i Fransız ordusuna tercih etti. Sonucu görülebiliyoruz, Bamako bölgesi o zamandan beri cihatçılar tarafından kuşatılmış durumda" diyen Lecornu, yalnızca Fransa'nın Sahel'in güvenliğini sağlayabileceğini iddia etti. Sahel ülkelerinin Fransa'yla işbirliği yaptığı dönemde 'binlerce sivile güvenlik sağladığını da belirten' bakan, "Mali bölünmenin eşiğinde ve Nijer de aynı yolu takip edecek. Bazı yerel aktörlerin demokrasiyi hiçe sayması bizim suçumuz mu?" ifadelerini kullandı. Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nijer'den 1500 Fransız askerini ve büyükelçiliğini çekeceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/le-pen-fransa-afrikadan-asagilayici-bir-sekilde-kovuldu-1075772196.html

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fransa, emmanuel macron, afrika, nijer, sahel , sebastien lecornu, wagner grubu