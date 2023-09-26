https://sputniknews.com.tr/20230926/le-pen-fransa-afrikadan-asagilayici-bir-sekilde-kovuldu-1075772196.html

Le Pen: Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu

Le Pen: Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Fransa ordusunun Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde çıkarıldığını vurguladı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T14:30+0300

2023-09-26T14:30+0300

2023-09-26T14:30+0300

dünya

jean marie le pen

fransa

afrika

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

niamey

sylvain itte

emmanuel macron

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France Inter radyosuna demeç veren Le Pen, "Gerçek şu ki, bizi Afrika'dan kovdular. Büyükelçimiz ve birliklerimiz, Nijer'den aşağılayıcı koşullarda ayrılmak zorunda kaldı. Bu, Fransız diplomasisi için ciddi bir çöküş" ifadelerini kullandı.Nijer'den çekilme kararının Paris tarafından alınmadığını, zira Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başka bir seçeneği kalmadığını kaydeden Le Pen, "Macron, cunta iktidarının gerçekte görünenden çok daha kırılgan olduğunu ve ECOWAS'ın müdahale edeceğini düşünerek durum analizinde hata yaptı. Onu duvara sıkıştırdılar ve birliklerini çektiğini ilan etmekten başka bir şey yapamadı" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ve Nijer'deki Fransız Büyükelçiliği'nin tüm personelini geri çağırdığını açıklamıştı.Macron, Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini de belirtmişti.Fransa ile Nijer arasında büyükelçi kriziNijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.Fransa, 'askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını' belirtmişti.Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki 'Niamey 101' isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230924/nijer-hava-sahasini-fransaya-kapatti-1075735517.html

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jean marie le pen, fransa, afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), niamey, sylvain itte, emmanuel macron