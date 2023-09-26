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Le Pen: Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu
Le Pen: Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu
Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Fransa ordusunun Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde çıkarıldığını vurguladı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T14:30+0300
2023-09-26T14:30+0300
dünya
jean marie le pen
fransa
afrika
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
niamey
sylvain itte
emmanuel macron
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France Inter radyosuna demeç veren Le Pen, "Gerçek şu ki, bizi Afrika'dan kovdular. Büyükelçimiz ve birliklerimiz, Nijer'den aşağılayıcı koşullarda ayrılmak zorunda kaldı. Bu, Fransız diplomasisi için ciddi bir çöküş" ifadelerini kullandı.Nijer'den çekilme kararının Paris tarafından alınmadığını, zira Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başka bir seçeneği kalmadığını kaydeden Le Pen, "Macron, cunta iktidarının gerçekte görünenden çok daha kırılgan olduğunu ve ECOWAS'ın müdahale edeceğini düşünerek durum analizinde hata yaptı. Onu duvara sıkıştırdılar ve birliklerini çektiğini ilan etmekten başka bir şey yapamadı" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ve Nijer'deki Fransız Büyükelçiliği'nin tüm personelini geri çağırdığını açıklamıştı.Macron, Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini de belirtmişti.Fransa ile Nijer arasında büyükelçi kriziNijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.Fransa, 'askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını' belirtmişti.Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki 'Niamey 101' isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230924/nijer-hava-sahasini-fransaya-kapatti-1075735517.html
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jean marie le pen, fransa, afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), niamey, sylvain itte, emmanuel macron
jean marie le pen, fransa, afrika, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), niamey, sylvain itte, emmanuel macron

Le Pen: Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu

14:30 26.09.2023
© Sputnik / Кристина Афанасьева / Multimedya arşivine gidin Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen
 Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Кристина Афанасьева
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Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Fransa ordusunun Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde çıkarıldığını vurguladı.
France Inter radyosuna demeç veren Le Pen, "Gerçek şu ki, bizi Afrika'dan kovdular. Büyükelçimiz ve birliklerimiz, Nijer'den aşağılayıcı koşullarda ayrılmak zorunda kaldı. Bu, Fransız diplomasisi için ciddi bir çöküş" ifadelerini kullandı.
Nijer'den çekilme kararının Paris tarafından alınmadığını, zira Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başka bir seçeneği kalmadığını kaydeden Le Pen, "Macron, cunta iktidarının gerçekte görünenden çok daha kırılgan olduğunu ve ECOWAS'ın müdahale edeceğini düşünerek durum analizinde hata yaptı. Onu duvara sıkıştırdılar ve birliklerini çektiğini ilan etmekten başka bir şey yapamadı" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ve Nijer'deki Fransız Büyükelçiliği'nin tüm personelini geri çağırdığını açıklamıştı.
Macron, Nijer'deki Fransız askerlerin yıl sonuna kadar koordineli şekilde Fransa'ya döneceğini de belirtmişti.

Fransa ile Nijer arasında büyükelçi krizi

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.
Fransa, 'askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını' belirtmişti.
Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.
Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki 'Niamey 101' isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.
Nijer'de havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2023
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