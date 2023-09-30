https://sputniknews.com.tr/20230930/eski-esini-olduren-yazar-funda-demirin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1075894506.html

Eski eşini öldüren yazar Funda Demir'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Eski eşini öldüren yazar Funda Demir'in ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta, eski kocasını boğazından bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan sanat yazarı Funda Demir'in polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T10:21+0300

2023-09-30T10:21+0300

2023-09-30T10:21+0300

türkiye

yazar

cinayet

ifade

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İstanbul Beşiktaş'ta Funda Demir'in (47) önceki gece, iki yıl önce boşandığı eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı (49) öldürmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Önceki gece Çapar eski eşi ve 8, 16 ve 19 yaşlarındaki çocuklarının yaşadığı eve gitti. İkili arasında çocuklarının uyuduğu sırada tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce Demir eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Çocuklardan M.Ç. seslere uyanıp salona geçmek istediğinde ise annesi kapıyı kapatıp izin vermedi. Olay yerine giden ekipler binanın dış kapısında Demir'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Demir, Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Funda Demir kimdir?Sabah'ın haberine göre şüphelinin ilk ifadesinde, "Bu bir şeref meselesi, konuşmak istemiyorum" dediği öne sürüldü.İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu olan Funda Demir, 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Demir ardından 10 yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı, bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başlayan Funda Demir, roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı. Sanat yazarı Funda Demir’in daha çok gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/yazar-funda-demir-eski-esini-oldurdu-1075867397.html

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