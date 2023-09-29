https://sputniknews.com.tr/20230929/yazar-funda-demir-eski-esini-oldurdu-1075867397.html
Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü
Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü
İstanbul Beşiktaş'ta, eski kocasını boğazından bıçaklayarak öldüren sanat yazarı Funda Demir tutuklandı. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T12:45+0300
2023-09-29T12:45+0300
2023-09-29T12:45+0300
türkiye
cinayet
yazar
beşiktaş
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi'ndeki evde saat 00.45 sıralarında iddiaya göre, yazar Funda Demir (47) ile eski eşi Mustafa Çapar (49) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında Funda Demir 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Mustafa Çapar'ı boğazından bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinde hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Demir'i olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına alındı.Funda Demir, "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Funda Demir kimdir?İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu olan Funda Demir, 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Demir ardından 10 yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı, bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başlayan Funda Demir, roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı.
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cinayet, yazar, beşiktaş
Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü
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İstanbul Beşiktaş'ta, eski kocasını boğazından bıçaklayarak öldüren sanat yazarı Funda Demir tutuklandı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi'ndeki evde saat 00.45 sıralarında iddiaya göre, yazar Funda Demir (47) ile eski eşi Mustafa Çapar (49) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Funda Demir 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Mustafa Çapar'ı boğazından bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Demir'i olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına alındı.
Funda Demir, "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Funda Demir kimdir?
İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu olan Funda Demir, 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Demir ardından 10 yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı, bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başlayan Funda Demir, roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı.