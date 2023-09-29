https://sputniknews.com.tr/20230929/oyuncu-ufuk-bayraktarin-islettigi-kafede-silahli-saldiri-supheli-yakalandi-1075854326.html
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı
Beyoğlu'nun Cihangir semtinde oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahla ateş açarak üç kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli polis ekiplerince... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T00:03+0300
2023-09-29T00:03+0300
2023-09-29T00:03+0300
türkiye
beyoğlu
kafe
ufuk bayraktar
silahlı saldırı
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Firuzağa Mahallesi'nde 36 yaşındaki A.Y. aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 47 yaşındaki A.Y'ye silahla ateş açtı.Saldırıda A.Y'nin yanı sıra kahvehanede oturan ve olayla ilgileri olmayan iki kişi de yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede üç boş kovan buldu.Saldırıdan sonra kaçan şüpheli A.Y, Bakırköy'de üzerindeki ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230928/unlu-oyuncunun-islettigi-kafede-silahli-kavga-3-yarali-1075838317.html
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beyoğlu, kafe, ufuk bayraktar, silahlı saldırı
beyoğlu, kafe, ufuk bayraktar, silahlı saldırı
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı
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Beyoğlu'nun Cihangir semtinde oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahla ateş açarak üç kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Firuzağa Mahallesi'nde 36 yaşındaki A.Y. aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 47 yaşındaki A.Y'ye silahla ateş açtı.
Saldırıda A.Y'nin yanı sıra kahvehanede oturan ve olayla ilgileri olmayan iki kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede üç boş kovan buldu.
Saldırıdan sonra kaçan şüpheli A.Y, Bakırköy'de üzerindeki ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.