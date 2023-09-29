https://sputniknews.com.tr/20230929/oyuncu-ufuk-bayraktarin-islettigi-kafede-silahli-saldiri-supheli-yakalandi-1075854326.html

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nun Cihangir semtinde oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede silahla ateş açarak üç kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli polis ekiplerince... 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T00:03+0300

2023-09-29T00:03+0300

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türkiye

beyoğlu

kafe

ufuk bayraktar

silahlı saldırı

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Firuzağa Mahallesi'nde 36 yaşındaki A.Y. aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 47 yaşındaki A.Y'ye silahla ateş açtı.Saldırıda A.Y'nin yanı sıra kahvehanede oturan ve olayla ilgileri olmayan iki kişi de yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede üç boş kovan buldu.Saldırıdan sonra kaçan şüpheli A.Y, Bakırköy'de üzerindeki ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230928/unlu-oyuncunun-islettigi-kafede-silahli-kavga-3-yarali-1075838317.html

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beyoğlu, kafe, ufuk bayraktar, silahlı saldırı