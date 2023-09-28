https://sputniknews.com.tr/20230928/unlu-oyuncunun-islettigi-kafede-silahli-kavga-3-yarali-1075838317.html
Ünlü oyuncunun işlettiği kafede silahlı kavga: 3 yaralı
Ünlü oyuncunun işlettiği kafede silahlı kavga: 3 yaralı
Beyoğlu'nun Cihangir semtinde oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T14:50+0300
2023-09-28T14:50+0300
2023-09-28T14:50+0300
türkiye
kavga
beyoğlu
kafe
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Alınan bilgiye göre, Kılıçali Paşa Mahallesi Defterdar Sokak'ta bulunan, yönetmen ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafeye gelen Ali Y. (36), Ayhan Y. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Y, silahla Ayhan Y'ye ateş etti.Açılan ateş sonucu Ayhan Y. ile kafede oturan müşterilerden Sabriye B. (30) ile Fahri T. (55) yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri, kafenin bulunduğu sokağı trafiğe kapatıp incelemelerde bulundu.Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230918/esenyurttaki-yol-kavgasinda-cekicle-saldirdi-polis-havaya-ates-acti-1075556657.html
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Ünlü oyuncunun işlettiği kafede silahlı kavga: 3 yaralı
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Beyoğlu'nun Cihangir semtinde oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kılıçali Paşa Mahallesi Defterdar Sokak'ta bulunan, yönetmen ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafeye gelen Ali Y. (36), Ayhan Y. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Y, silahla Ayhan Y'ye ateş etti.
Açılan ateş sonucu Ayhan Y. ile kafede oturan müşterilerden Sabriye B. (30) ile Fahri T. (55) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, kafenin bulunduğu sokağı trafiğe kapatıp incelemelerde bulundu.
Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.