https://sputniknews.com.tr/20230928/unlu-oyuncunun-islettigi-kafede-silahli-kavga-3-yarali-1075838317.html

Ünlü oyuncunun işlettiği kafede silahlı kavga: 3 yaralı

Ünlü oyuncunun işlettiği kafede silahlı kavga: 3 yaralı

Beyoğlu'nun Cihangir semtinde oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T14:50+0300

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türkiye

kavga

beyoğlu

kafe

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Alınan bilgiye göre, Kılıçali Paşa Mahallesi Defterdar Sokak'ta bulunan, yönetmen ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işlettiği kafeye gelen Ali Y. (36), Ayhan Y. (47) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Y, silahla Ayhan Y'ye ateş etti.Açılan ateş sonucu Ayhan Y. ile kafede oturan müşterilerden Sabriye B. (30) ile Fahri T. (55) yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri, kafenin bulunduğu sokağı trafiğe kapatıp incelemelerde bulundu.Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230918/esenyurttaki-yol-kavgasinda-cekicle-saldirdi-polis-havaya-ates-acti-1075556657.html

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