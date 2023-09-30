https://sputniknews.com.tr/20230930/disisleri-bakanligi-heyetimize-fiziki-saldirida-bulunanlar-hakkinda-hukuki-surec-baslatilacak-1075903593.html
Dışişleri Bakanlığı: Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılacak
Dışişleri Bakanlığı: Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılacak
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de radikal Ermeni grupların protestosuyla ilgili "Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T15:15+0300
2023-09-30T15:15+0300
2023-09-30T15:21+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
ömer çelik
ermeni
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' konulu konferansta radikal Ermeni grupların saldırısı hakkına açıklama yaptı. Dışişleri açıklamasında, "Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan Hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır" denildi.Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Yunus Emre Enstitüsümüzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230930/turkiyeden-isvecteki-provokasyona-art-arda-tepkiler-1075899086.html
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dışişleri bakanlığı, ömer çelik, ermeni
dışişleri bakanlığı, ömer çelik, ermeni
Dışişleri Bakanlığı: Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılacak
15:15 30.09.2023 (güncellendi: 15:21 30.09.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de radikal Ermeni grupların protestosuyla ilgili "Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' konulu konferansta radikal Ermeni grupların saldırısı hakkına açıklama yaptı.
Dışişleri açıklamasında, "Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan Hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır" denildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Güney Kaliforniya Üniversitesinde Annaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü eş ev sahipliğinde 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Türkiye’nin Kamu Diplomasisi konulu konferansa katılan yetkililerimiz radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alınmış, sözlü ve fiziki tacize uğramıştır. ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Birimi (LAPD), gerekli güvenlik önlemlerini alarak Üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellemiştir. Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan Hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır. Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Yunus Emre Enstitüsümüzün Los Angeles'ta düzenlediği ve Washington Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan'ın da katılımcısı olduğu programa yönelik provokatör Ermeni grupların saldırgan girişimini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.