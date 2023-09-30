https://sputniknews.com.tr/20230930/dilan-polatin-kardesi-gozaltina-alindi-1075911049.html

Dilan Polat'ın kardeşi gözaltına alındı

Dilan Polat'ın kardeşi gözaltına alındı

Canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T19:32+0300

2023-09-30T19:32+0300

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dilan polat

uyuşturucu

gözaltı

türkiye

kokain

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Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video ile sosyal medyada gündem oldu.İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre kokain kullandığını itiraf eden Sıla Doğu polis tarafından İstanbul’da gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Yakalanan Sıla Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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