https://sputniknews.com.tr/20230930/dilan-polatin-kardesi-gozaltina-alindi-1075911049.html
Dilan Polat'ın kardeşi gözaltına alındı
Dilan Polat'ın kardeşi gözaltına alındı
Canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T19:32+0300
2023-09-30T19:32+0300
2023-09-30T20:21+0300
dilan polat
uyuşturucu
gözaltı
türkiye
kokain
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Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video ile sosyal medyada gündem oldu.İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre kokain kullandığını itiraf eden Sıla Doğu polis tarafından İstanbul’da gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Yakalanan Sıla Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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dilan polatın kardeşi gözaltına alındı mı, dilan polatın kardeşi kim, dilan polatın kardeşi neden gözaltına alındı, sıla doğu kim,
Dilan Polat'ın kardeşi gözaltına alındı
19:32 30.09.2023 (güncellendi: 20:21 30.09.2023) Abone ol
Canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video ile sosyal medyada gündem oldu.
İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre kokain kullandığını itiraf eden Sıla Doğu polis tarafından İstanbul’da gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi.
Yakalanan Sıla Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.