https://sputniknews.com.tr/20230930/blinkenin-babyn-yar-ile-ilgili-aciklamalarina-rusya-disislerinden-yanit-bariz-bir-yalan-1075915681.html
Blinken’ın Babyn Yar ile ilgili açıklamalarına Rusya Dışişleri’nden yanıt: Bariz bir yalan
Blinken’ın Babyn Yar ile ilgili açıklamalarına Rusya Dışişleri’nden yanıt: Bariz bir yalan
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Sovyetler Birliği’nin on binlerce sivilin Naziler tarafından... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T23:23+0300
2023-09-30T23:23+0300
2023-09-30T23:23+0300
dünya
antony blinken
mariya zaharova
sovyet
nazi
auschwitz
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Kiev bölgesinde 34 bin sivili katletmesi konusunda Sovyetler Birliği’nin suskun kaldığı şeklindeki paylaşımının bariz bir yalan olduğunu ifade etti.29-30 Eylül 1941’de Nazilerin Kiev bölgesindeki Babyn Yar mevkiinde on binlerce Yahudi, Çingene ve Sovyet esiri öldürdüklerine dikkat çeken Zaharova, bölgedeki katliamların Kızıl Ordu’nun Kiev’i kurtardığı Kasım 1943’e kadar devam ettiğini ‘unutan’ Blinken’ın Sovyetler Birliği’nin bu trajedi ile ilgili suskun kaldığına dair büyük bir yalan söylediğinin altını çizdi.Rus diplomat, “ABD Dışişleri Bakanı'nın en bariz yalanı, cehaleti ve alaycılığı bakımından korkunç olan şu ifadede saklı: “Sovyetler bu hikayeyi gömdü (yani hakkında suskun kaldı). Dünyadaki başka hiçbir ülke, Holokost suçlarından dolayı istikrarlı bir şekilde Nasyonal Sosyalizmi Sovyetler Birliği kadar suçlamamıştır” vurgusunu yaptı.Sovyet yönetiminin 1945’te ‘Babyn Yar'ın bulunduğu yerde bir anıt inşa etme kararı çıkardığını ve bu karara istinaden 2 Temmuz 1976’da Kiev’de kurbanların gömüldüğü yerde park ve anıt mezar açılışının yapıldığını hatırlatan Zaharova, Babyn Yar’ın Sovyet halkı için Khatyn, Treblinka veya Auschwitz ile aynı kanayan yara olarak kaldığını, birçok Sovyet yazar ve sanatçının eserlerini bu trajediye atfettiğini vurguladı.“Blinken nasıl oldu da tam trajedinin yıldönümünde bizim geçmişi anımsamadığımızı yazma cesaretini gösterdi? Diğer yandan, İsrail medya kuruluşu tarafından geçen yıl dünyadaki en etkili Yahudilerden biri ilan edilen, ancak Kanada parlamentosunda bir Nazi'nin onurlandırılması ile ilgili söyleyecek söz bulamayan bir ABD Dışişleri Bakanı'ndan ne istiyoruz? İşbirlikçi Bandera ve Şuheviç'i yücelten Kiev'deki Nazi rejimini finanse etmek için talimat veren, BM Genel Kurulu'nun neo-Nazizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını kınayan kararına ‘hayır’ oyu emri veren bir ABD Dışişleri Bakanı'ndan ne istiyoruz ki” diyen Zaharova, şöyle devam etti:ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Babyn Yar trajedisinin yıldönümünde X (eski Twitter) platformundaki hesabından Rusya'yı suçlarcasına, 'Sovyetlerin bu hikayeyi gömdüğü' şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230928/zaharova-kanada-basbakaninin-ukraynali-nazinin-gecmisini-bilmedigi-sozleri-yalan-1075849265.html
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antony blinken, mariya zaharova, sovyet, nazi, auschwitz, rusya
antony blinken, mariya zaharova, sovyet, nazi, auschwitz, rusya
Blinken’ın Babyn Yar ile ilgili açıklamalarına Rusya Dışişleri’nden yanıt: Bariz bir yalan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Sovyetler Birliği’nin on binlerce sivilin Naziler tarafından katledildiği Babyn Yar trajedisi konusunda suskun kaldığını ifade ederek bariz bir yalan söyleme cesaretini gösterdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Kiev bölgesinde 34 bin sivili katletmesi konusunda Sovyetler Birliği’nin suskun kaldığı şeklindeki paylaşımının bariz bir yalan olduğunu ifade etti.
29-30 Eylül 1941’de Nazilerin Kiev bölgesindeki Babyn Yar mevkiinde on binlerce Yahudi, Çingene ve Sovyet esiri öldürdüklerine dikkat çeken Zaharova, bölgedeki katliamların Kızıl Ordu’nun Kiev’i kurtardığı Kasım 1943’e kadar devam ettiğini ‘unutan’ Blinken’ın Sovyetler Birliği’nin bu trajedi ile ilgili suskun kaldığına dair büyük bir yalan söylediğinin altını çizdi.
Rus diplomat, “ABD Dışişleri Bakanı'nın en bariz yalanı, cehaleti ve alaycılığı bakımından korkunç olan şu ifadede saklı: “Sovyetler bu hikayeyi gömdü (yani hakkında suskun kaldı). Dünyadaki başka hiçbir ülke, Holokost suçlarından dolayı istikrarlı bir şekilde Nasyonal Sosyalizmi Sovyetler Birliği kadar suçlamamıştır” vurgusunu yaptı.
Sovyet yönetiminin 1945’te ‘Babyn Yar'ın bulunduğu yerde bir anıt inşa etme kararı çıkardığını ve bu karara istinaden 2 Temmuz 1976’da Kiev’de kurbanların gömüldüğü yerde park ve anıt mezar açılışının yapıldığını hatırlatan Zaharova, Babyn Yar’ın Sovyet halkı için Khatyn, Treblinka veya Auschwitz ile aynı kanayan yara olarak kaldığını, birçok Sovyet yazar ve sanatçının eserlerini bu trajediye atfettiğini vurguladı.
“Blinken nasıl oldu da tam trajedinin yıldönümünde bizim geçmişi anımsamadığımızı yazma cesaretini gösterdi? Diğer yandan, İsrail medya kuruluşu tarafından geçen yıl dünyadaki en etkili Yahudilerden biri ilan edilen, ancak Kanada parlamentosunda bir Nazi'nin onurlandırılması ile ilgili söyleyecek söz bulamayan bir ABD Dışişleri Bakanı'ndan ne istiyoruz? İşbirlikçi Bandera ve Şuheviç'i yücelten Kiev'deki Nazi rejimini finanse etmek için talimat veren, BM Genel Kurulu'nun neo-Nazizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını kınayan kararına ‘hayır’ oyu emri veren bir ABD Dışişleri Bakanı'ndan ne istiyoruz ki” diyen Zaharova, şöyle devam etti:
“Tek bir şey istiyoruz, bu tür konularda yalan söyleyen herkesin, akıl sağlığı yerinde olarak ve etrafında aile fertleri varken utancıyla yüzleşebilmesi için Nazi Hunko kadar uzun yaşamasını.”
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Babyn Yar trajedisinin yıldönümünde X (eski Twitter) platformundaki hesabından Rusya'yı suçlarcasına, 'Sovyetlerin bu hikayeyi gömdüğü' şeklinde paylaşımda bulunmuştu.