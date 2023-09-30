https://sputniknews.com.tr/20230930/bir-grup-sigara-cesidine-zam-geldi-tekel-bayileri-platformu-baskani-acikladi-1075910988.html

Bir grup sigara çeşidine zam geldi: Tekel Bayileri Platformu Başkanı açıkladı

Bir grup sigara çeşidine zam geldi: Tekel Bayileri Platformu Başkanı açıkladı

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiği bilgisini paylaştı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T19:55+0300

2023-09-30T19:55+0300

2023-09-30T19:55+0300

ekonomi

sigara

zam

tekel

türkiye tekel bayileri platformu

özgür aybaş

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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu. Özgür Aybaş, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" dedi.Eylül ayı başında bir sigara grubuna 5 TL'lik zam yapılmış, en ucuz sigara fiyatı 46 liraya, en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL liraya yükselmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230904/tekel-bayileri-platform-baskani-en-az-7-10-tl-arasi-zam-gecisi-bekleniyor-1075163308.html

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