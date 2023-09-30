https://sputniknews.com.tr/20230930/bir-grup-sigara-cesidine-zam-geldi-tekel-bayileri-platformu-baskani-acikladi-1075910988.html
Bir grup sigara çeşidine zam geldi: Tekel Bayileri Platformu Başkanı açıkladı
Bir grup sigara çeşidine zam geldi: Tekel Bayileri Platformu Başkanı açıkladı
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiği bilgisini paylaştı. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T19:55+0300
2023-09-30T19:55+0300
2023-09-30T19:55+0300
ekonomi
sigara
zam
tekel
türkiye tekel bayileri platformu
özgür aybaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071787693_26:0:803:437_1920x0_80_0_0_5207a95b0a09a7114bd117043279b1f4.jpg
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu. Özgür Aybaş, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" dedi.Eylül ayı başında bir sigara grubuna 5 TL'lik zam yapılmış, en ucuz sigara fiyatı 46 liraya, en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL liraya yükselmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230904/tekel-bayileri-platform-baskani-en-az-7-10-tl-arasi-zam-gecisi-bekleniyor-1075163308.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071787693_123:0:706:437_1920x0_80_0_0_e65093b77df50e08563ed2e9e1239196.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sigaraya zam mı geldi, sigaraya ne kadar zam geldi, hangi sigaralara zam geldi, zamlı sigara fiyatları neler
sigaraya zam mı geldi, sigaraya ne kadar zam geldi, hangi sigaralara zam geldi, zamlı sigara fiyatları neler
Bir grup sigara çeşidine zam geldi: Tekel Bayileri Platformu Başkanı açıkladı
Abone ol
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiği bilgisini paylaştı.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu.
Özgür Aybaş, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" dedi.
Eylül ayı başında bir sigara grubuna 5 TL'lik zam yapılmış, en ucuz sigara fiyatı 46 liraya, en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL liraya yükselmişti.