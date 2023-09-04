https://sputniknews.com.tr/20230904/tekel-bayileri-platform-baskani-en-az-7-10-tl-arasi-zam-gecisi-bekleniyor-1075163308.html
Tekel Bayileri Platform Başkanı: En az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor
Tekel Bayileri Platform Başkanı: En az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş "Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T11:27+0300
2023-09-04T11:27+0300
2023-09-04T11:27+0300
ekonomi
alkol
özgür aybaş
zam
bira
gıda fiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072880076_0:31:700:425_1920x0_80_0_0_02f51fc890c7ab0b16f1c0a2896a0685.jpg
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, tekel ürünlerine artık iki ayda bir zam geleceğini söyledi, biraya da yakın zamanda zam geleceğini duyurdu.Aybaş, "Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/sigaraya-zam-geldi-1075158718.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072880076_47:0:654:455_1920x0_80_0_0_e7d2e90266ddb8cb6f3a7e798f9e8b3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alkol, özgür aybaş, zam, bira, gıda fiyatları
alkol, özgür aybaş, zam, bira, gıda fiyatları
Tekel Bayileri Platform Başkanı: En az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor
Abone ol
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş "Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, tekel ürünlerine artık iki ayda bir zam geleceğini söyledi, biraya da yakın zamanda zam geleceğini duyurdu.
Aybaş, "Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.