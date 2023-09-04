https://sputniknews.com.tr/20230904/sigaraya-zam-geldi-1075158718.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Bazı sigara gruplarına geçen aylarda 5 TL zam gelmişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubuna 5 TL zam yapıldığı belirtildi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T08:25+0300
2023-09-04T08:25+0300
2023-09-04T08:25+0300
ekonomi
sigara
zam
tütün
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Sigara fiyatlarına zam sürüyor. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu.Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 47 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 53 TL'den satışa çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20230704/ozgur-aybas-duyurdu-bir-sigara-grubuna-zam-1073137845.html
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sigara, eylül sigara zam, sigaraya zam mı geldi, philip morris grubu zam
sigara, eylül sigara zam, sigaraya zam mı geldi, philip morris grubu zam
Sigaraya zam geldi
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Bazı sigara gruplarına geçen aylarda 5 TL zam gelmişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubuna 5 TL zam yapıldığı belirtildi.
Sigara fiyatlarına zam sürüyor. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu.
Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 47 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 53 TL'den satışa çıkacak.