https://sputniknews.com.tr/20230904/sigaraya-zam-geldi-1075158718.html

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Bazı sigara gruplarına geçen aylarda 5 TL zam gelmişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubuna 5 TL zam yapıldığı belirtildi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T08:25+0300

2023-09-04T08:25+0300

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ekonomi

sigara

zam

tütün

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Sigara fiyatlarına zam sürüyor. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu.Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 47 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 53 TL'den satışa çıkacak.

https://sputniknews.com.tr/20230704/ozgur-aybas-duyurdu-bir-sigara-grubuna-zam-1073137845.html

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