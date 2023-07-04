https://sputniknews.com.tr/20230704/ozgur-aybas-duyurdu-bir-sigara-grubuna-zam-1073137845.html
Özgür Aybaş duyurdu: Bir sigara grubuna zam
Özgür Aybaş duyurdu: Bir sigara grubuna zam
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini söyledi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T07:59+0300
2023-07-04T07:59+0300
2023-07-04T08:01+0300
ekonomi
sigara
özgür aybaş
zam
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Sigara fiyatlarına zam sürüyor. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini açıkladı.TELE1'e konuşan Aybaş, diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde yeni zamların yapılabileceğini kaydetti. Aybaş, “Esse grubuna 5 liralık zam geldi. Yarından itibaren (4 Temmuz) geçerli olacak. Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde zam bekliyoruz” dedi.Zamlı fiyat listesi bugün (4 Temmuz) itibarıyla geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230606/sigara-gruplarina-zam-suruyor-1072067416.html
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sigara zam, sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları
sigara zam, sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları
Özgür Aybaş duyurdu: Bir sigara grubuna zam
07:59 04.07.2023 (güncellendi: 08:01 04.07.2023) Abone ol
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini söyledi.
Sigara fiyatlarına zam sürüyor. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini açıkladı.
TELE1'e konuşan Aybaş, diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde yeni zamların yapılabileceğini kaydetti.
Aybaş, “Esse grubuna 5 liralık zam geldi. Yarından itibaren (4 Temmuz) geçerli olacak. Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde zam bekliyoruz” dedi.
Zamlı fiyat listesi bugün (4 Temmuz) itibarıyla geçerli olacak.