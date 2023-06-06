https://sputniknews.com.tr/20230606/sigara-gruplarina-zam-suruyor-1072067416.html
Sigara gruplarında zam sürüyor
Sigara gruplarında zam sürüyor
Sigara gruplarına gelen zam sürüyor. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Tüm gruplara zam geçişi oldu tabi bu zamlar böyle kalmayacak" dedi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T09:57+0300
2023-06-06T09:57+0300
2023-06-06T10:02+0300
ekonomi
sigara
fiyat
zam
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Son olarak yılbaşında zam yapılan sigarada fiyat artışı sürüyor. Philip Morris grubu tüm ürünlerine dün 5 TL zam geldiği duyurulmuştu. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından, sigaraya zammın gelmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi: Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise BAT grubuna da gelen zammı, "Sigara zamları devam ediyor BAT gurubunda da zam geldi" sözleriyle duyurdu.Dündar, "Ve bir sigara zammı daha" ifadelerini kullanarak Royal Tobacco A.Ş'nin de sigaralarına zam yaptığını paylaştı.Söz konusu zamlar bugün itibarıyla geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230605/sigaraya-zam-geldi-1072016891.html
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Sigara gruplarında zam sürüyor
09:57 06.06.2023 (güncellendi: 10:02 06.06.2023) Abone ol
Sigara gruplarına gelen zam sürüyor. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Tüm gruplara zam geçişi oldu tabi bu zamlar böyle kalmayacak" dedi.
Son olarak yılbaşında zam yapılan sigarada fiyat artışı sürüyor. Philip Morris grubu tüm ürünlerine dün 5 TL zam geldiği duyurulmuştu. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından, sigaraya zammın gelmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Tüm gruplara zam geçişi oldu tabi bu zamlar böyle kalmayacak.Önümüzdeki günlerde ÖTV zam geçişi ile birlikte alkollü içkilere de yüksek oranda zam bekleniyor."
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise BAT grubuna da gelen zammı, "Sigara zamları devam ediyor BAT gurubunda da zam geldi" sözleriyle duyurdu.
Dündar, "Ve bir sigara zammı daha" ifadelerini kullanarak Royal Tobacco A.Ş'nin de sigaralarına zam yaptığını paylaştı.
Söz konusu zamlar bugün itibarıyla geçerli olacak.