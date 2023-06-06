https://sputniknews.com.tr/20230606/sigara-gruplarina-zam-suruyor-1072067416.html

Sigara gruplarında zam sürüyor

Sigara gruplarında zam sürüyor

Sigara gruplarına gelen zam sürüyor. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Tüm gruplara zam geçişi oldu tabi bu zamlar böyle kalmayacak" dedi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T09:57+0300

2023-06-06T09:57+0300

2023-06-06T10:02+0300

ekonomi

sigara

fiyat

zam

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Son olarak yılbaşında zam yapılan sigarada fiyat artışı sürüyor. Philip Morris grubu tüm ürünlerine dün 5 TL zam geldiği duyurulmuştu. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından, sigaraya zammın gelmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi: Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise BAT grubuna da gelen zammı, "Sigara zamları devam ediyor BAT gurubunda da zam geldi" sözleriyle duyurdu.Dündar, "Ve bir sigara zammı daha" ifadelerini kullanarak Royal Tobacco A.Ş'nin de sigaralarına zam yaptığını paylaştı.Söz konusu zamlar bugün itibarıyla geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230605/sigaraya-zam-geldi-1072016891.html

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