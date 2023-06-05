https://sputniknews.com.tr/20230605/sigaraya-zam-geldi-1072016891.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Bugünden itibaren geçerli olan zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T09:33+0300
2023-06-05T09:33+0300
2023-06-05T09:33+0300
ekonomi
sigara
sigara içmek
zam
ekonomi
philip morris
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En son yılbaşında zam gelen sigaraya, bugün itibarıyla bir zam daha geldi.Philip Morris grubu tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği öğrenildi. PMI sigara firması tüm ürünlere 5 TL zam yaptı.Gelen zamla birlikte, Marlboro 41 TL, Parliament 42 TL, Muratti 39 TL, Lark ise 38 TL oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230601/votka-ve-saraba-zam-1071891723.html
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sigara, sigara içmek, zam, ekonomi, philip morris
sigara, sigara içmek, zam, ekonomi, philip morris
Sigaraya zam geldi
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Bugünden itibaren geçerli olan zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak.
En son yılbaşında zam gelen sigaraya, bugün itibarıyla bir zam daha geldi.
Philip Morris grubu tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği öğrenildi. PMI sigara firması tüm ürünlere 5 TL zam yaptı.
Gelen zamla birlikte, Marlboro 41 TL, Parliament 42 TL, Muratti 39 TL, Lark ise 38 TL oldu.