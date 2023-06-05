https://sputniknews.com.tr/20230605/sigaraya-zam-geldi-1072016891.html

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Bugünden itibaren geçerli olan zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T09:33+0300

2023-06-05T09:33+0300

2023-06-05T09:33+0300

ekonomi

sigara

sigara içmek

zam

ekonomi

philip morris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bea6219943b3c99cd59af9b32b66e229.jpg

En son yılbaşında zam gelen sigaraya, bugün itibarıyla bir zam daha geldi.Philip Morris grubu tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği öğrenildi. PMI sigara firması tüm ürünlere 5 TL zam yaptı.Gelen zamla birlikte, Marlboro 41 TL, Parliament 42 TL, Muratti 39 TL, Lark ise 38 TL oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230601/votka-ve-saraba-zam-1071891723.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara, sigara içmek, zam, ekonomi, philip morris